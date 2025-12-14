Alboraia suspende clases el lunes y lanza un mensaje de tranquilidad con el Carraixet: "El barranco está como siempre"

Barranco del Carraixet a su paso por Alboraia (Valencia) - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alboraia (Valencia) ha anunciado la suspensión de clases para este lunes ante la alerta roja por lluvias en parte de la provincia de Valencia, aunque ha lanzado un mensaje de tranquilidad con el Carraixet porque el barranco "está como siempre" y en condiciones "normales".

Así lo ha señalado el alcalde, Miguel Chavarría, en declaraciones a Europa Press Televisión, en la que ha informado de la situación que vive la localidad este domingo. El consistorio ha puesto en marcha el Cecopal, donde están presentes todos los departamentos implicados, como Protección Civil, Urbanismo, Policía Local o Servicios Sociales.

En la reunión de este organismo se ha acordado que los centros educativos de la población permanecerán cerrados este lunes, así como todos los servicios públicos de atención a la ciudadanía.

En cualquier caso, el alcalde ha acudido a comprobar el estado del barranco del Carraixet para "tranquilizar a los vecinos" porque se encuentra "en condiciones normales". De hecho, ha indicado que mantiene comunicación con todos los pueblos por los que discurre el mismo, desde Yátova, pasando por Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Tavernes Blanques o Almàssera.

"En este momento estamos viendo que el barranco está como siempre, estándar y normalizado", ha apuntado el alcalde, que ha señalado que la Policía Local vigilará durante todo el día el estado del mismo para realizar un seguimiento "adecuado y continuo" por si hubiese "algún tipo de aumento de caudal".

"Vamos a insistir en las normas, en las instrucciones y las recomendaciones que ha hecho la Aemet y vamos a seguir intentando cumplir o intentando hacer cumplir esas normas", ha aseverado.

Al margen del barranco, ha informado de que el Ayuntamiento tiene preparado el posible corte de los caminos rurales que pueden sufrir inundaciones y ha movilizado la brigada de obras. "Todo preparado", ha resumido.

"TODO EL PROTOCOLO" ACTIVADO

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local de Alboraia, Francisco Martín, ha especificado que el cuerpo municipal ha activado desde este sábado "todo el protocolo" ante inundaciones, que está "perfectamente establecido". "Sabemos ya de años anteriores cuáles son los puntos inundables, los cortes de carretera, túneles, las calles que tenemos que ir cortando en el caso de que se vayan inundando", ha subrayado.

Este proceso se realizará de manera progresiva en función de la evolución meteorológica, ha precisado: "Desde el comienzo de las lluvias, conforme veamos que se puede acumular algo de agua, es cuando entonces intervenimos para hacer los cortes y evitar que se pueda inundar cualquier tipo de vía de nuestro municipio".

El responsable de Policía Local ha indicado que parece que por la tarde es cuando se va a incrementar la lluvia, pero se ha mostrado confiado de que no va a haber "ningún riesgo, ningún peligro como consecuencia de la lluvia". "No creo que se acumule tanta agua como a lo mejor podía esperarse", ha apostillado.