El alcalde de Alicante, sobre la tasa turística: "Es un debate que no toca"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha señalado, en relación con la tasa turística, que este "es un debate que no toca", por lo que, según ha resaltado, "no" va "a entrar" en él.

Así lo ha manifestado el primer edil este lunes a preguntas de los medios de comunicación, tras asistir en Casa Mediterráneo a la toma de posesión de Manuel Pineda como subdelegado del Gobierno en Alicante.

Desde las filas 'populares', el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, aseguró el pasado viernes que "no" van a "imponer ninguna tasa turística en este año", ya que el gobierno valenciano está "en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional".

En la misma línea, el alcalde de Benidorm (Alicante) y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, aseguró el pasado viernes que el PSPV pretende "rescatar la tasa turística como una cortina de humo para tapar la infrafinanciación que sufren los municipios y eximir al Gobierno de Pedro Sánchez de su responsabilidad", al tiempo que aseveró que "no es una tasa, es un nuevo impuesto".