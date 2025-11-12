El alcalde de Gandia (PSPV) a Enguix (Ens Uneix): "El dinero público no está al arbitrio de nadie"

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gandia (Valencia), el socialista José Manuel Prieto, se ha mostrado este miércoles convencido de que la ciudad no dejará de recibir ayudas extraordinarias de la Diputació provincial y ha asegurado, tras las declaraciones de la vicepresidenta de la institución, Natàlia Enguix (Ens Uneix), que el dinero público "no está al arbitrio de nadie".

Así lo ha indicado en unas declaraciones facilitadas a los medios después de que Enguix anunciara este martes que había decidido suspender las ayudas "extraordinarias" de esta institución a la ciudad de Gandia tras acusar al concejal en esta localidad, diputado provincial y secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, de "insultos" y "mala educación". Los socialistas advirtieron que, de materializarse esta "intolerable amenaza", estaría "rozando la prevaricación".

"Yo estoy convencido de que no se va a producir que la Diputació de València deje de dar dinero a la ciudad de Gandia. Y no se va a producir porque el dinero público no está al arbitrio de nadie; no dependen de las voluntades de nadie y no es arbitrario", ha asegurado Prieto sobre este anuncio.

En esta línea, Prieto ha insistido en que el dinero público es "de los ciudadanos y las ciudadanas que contribuyen con su esfuerzo y que esperan de sus instituciones que, en correspondencia a ese esfuerzo, nos volquemos con todas las ayudas que sean necesarias y las que cada ciudad necesite, como Gandia ha planteado a la Diputació de València".

Por eso, ha dicho estar "convencido" que lo que ha dicho Enguix "no se producirá" y que "seguiremos trabajando lealmente entre instituciones" y "seguiremos entendiéndonos con todas las instituciones". "Es nuestra obligación, y también con la de la Diputació de València", ha zanjado.

"TRATO JUSTO"

Desde Compromís también se ha denunciado la "amenaza" de "castigar" a Gandia que ha lanzado Enguix y ha advertido que la ciudad "merece respeto y un trato justo. Las instituciones están para servir a la gente, no para utilizarlas como herramienta de venganza política".

La coportavoz del grupo, Esther Sapena, ha subrayado en un comunicado que estas son unas ayudas "muy esperadas en la capital de la Safor y que podrían superar el millón de euros". "No hay ninguna razón objetiva que justifique esta medida, más allá de una voluntad de confrontación partidista. Gandia está por encima de las trifulcas políticas y de los intereses particulares de unos pocos", ha manifestado.

Desde Compromís se afirma que la decisión de la Diputació "castiga directamente a la ciudadanía y pone en riesgo oportunidades de desarrollo económico, turístico y social" y ha exigido también al PP de Gandia y a su portavoz, Víctor Soler, que se pronuncien sobre qué opinan de esta medida. "Si realmente defienden los intereses de Gandia, deberían de pedirle que retire las amenazas inmediatamente", ha asegurado.

Para Compromís, este episodio "pone de manifiesto un modelo injusto y opaco de reparto de fondos públicos, que contradice los principios de transparencia e igualdad entre municipios" y ha reclamado que la Diputació "rectifique" y garantice las ayudas.