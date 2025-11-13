El alcalde de L'Alqueria d'Asnar se queda solo en el gobierno local tras salir una concejala no adscrita y el PP

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edil no adscrita del Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar (Alicante) Saray González ha anunciado que renuncia a sus competencias en el equipo de gobierno municipal que ha compartido en lo que va de legislatura con el alcalde César Palmer, que también es no adscrito. La decisión se produce horas después de que otros dos concejales del PP también se marcharan del ejecutivo local tras no lograr la alternancia en la alcaldía y por "diferencias de criterio".

Palmer y González se presentaron a las elecciones municipales de 2023 bajo las siglas de Compromís, que criticó y calificó de "contra natura" el pacto con los 'populares' que le dio la vara de mando. Precisamente, ambos dejaron la coalición el año pasado y se pasaron al grupo de no adscritos.

La marcha de esta edil y de los otros dos concejales del PP, con la consiguiente ruptura del acuerdo de gobierno, se produce después de que recientemente el grupo socialista haya alertado de supuestas irregularidades en el ingreso de 1.625 euros en la caja del consistorio procedentes de recaudación del polideportivo y la piscina municipal. El alcalde negó esas acusaciones en una rueda de prensa en la que también denunció haber sido víctima de insultos, persecuciones e incluso amenazas de muerte.

En su carta de renuncia, Saray González ha explicado que esta decisión "difícil" responde "a una serie de circunstancias que hacen imposible continuar desarrollando" su labor "con la dignidad y coherencia con las que siempre", según ha subrayado, ha "intentado actuar".

"He llegado a un punto en el que considero que han desaparecido las condiciones políticas y personales necesarias para continuar trabajando con honestidad y confianza y con la cohesión suficiente dentro del equipo de gobierno", ha añadido.

"INACEPTABLE" GESTIÓN DE "ASUNTOS ECONÓMICOS"

González ha reconocido que a la desaparición de esas "condiciones iniciales" se suma "la incomprensión que ha provocado un desencanto que se ha generado en los últimos tiempos", lo que ha "deteriorado de manera irreparable la relación y el proyecto" compartido en el ejecutivo local.

"Me resulta inaceptable la manera en la que se han gestionado determinados asuntos económicos y decisiones internas, mostrando reiteradamente a mis compañeros de gobierno y recordando, pública y privadamente, que siempre he defendido la transparencia, la responsabilidad y el buen uso del dinero público. Por ello, no puedo ni quiero permanecer en un entorno donde esos principios se ven comprometidos", ha agregado.

Según la edil no adscrita, su "principal objetivo" ha sido "siempre trabajar en equipo y con honestidad". "Por eso, cuando esos valores dejan de ser compartidos, mantener cargos deja de tener sentido", ha valorado.

"Por todo eso, y con la serenidad de quien sabe que ha actuado con lealtad y coherencia, presento mi renuncia definitiva a todas las concejalías que me fueron delegadas. No obstante, por respeto y lealtad a todos aquellos que han confiado en mí durante este tiempo, siempre estaré agradecida y a disposición para todo aquello que necesiten, deseando lo mejor a los vecinos y vecinas de L'Alqueria d'Asnar y esperando que cambien las circunstancias que me han llevado a tomar esta decisión tan dolorosa para volver a la primera línea de defensa de los intereses del pueblo", ha sentenciado.

ALCALDE: "PUEDO LLEVAR EL AYUNTAMIENTO SOLO"

Por su parte, César Palmer, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que esta situación era un "posible escenario" y que tanto Saray González como el PP "querían la alcaldía". "Al no darla, esta salida era una de las opciones que yo esperaba por su parte", ha apostillado.

Ante este escenario, el alcalde ha dicho que continuará "sin nadie" a su lado hasta que o bien la edil no adscrita o bien los dos concejales del PP "acepten una moción de censura con el PSOE", que fue la lista más votada en 2023 y cuenta con tres ediles.

"Yo no voy a irme y puedo llevar el ayuntamiento solo porque tengo un equipo de técnicos detrás y a gente que, aunque no sea concejala, trabajará igual que si lo fuera", ha sentenciado el primer edil y único integrante del ejecutivo municipal.

"SORPRESA" DEL PSPV

De otro lado, el concejal del PSPV Andreu Ripoll ha afirmado que este jueves ha tenido otra "sorpresa" que se suma a la salida del PP del ejecutivo del consistorio y ha resaltado que "las sospechas van cumpliéndose" tras las "denuncias" públicas que ha realizado su grupo municipal. "Si no, no se explica que los socios de gobierno del alcalde se hayan ido", ha concluido.

En el Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar, la mayoría absoluta está en cuatro concejales. En los últimos comicios locales, el PSPV fue la lista más votada y cuenta con tres ediles. Le siguen el PP y, finalmente, Compromís, ambas formaciones con dos ediles.