la Alcaldesa de Castellón dice que la mayor dificultad es que no ha habido un traspaso de áreas "ordenado y coordinado"

CASTELLÓ, 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha asegurado que la mayor dificultad con la que se ha encontrado en el Ayuntamiento es que no ha habido un traspaso de áreas "ordenado y coordinado". "La maquinaria no está todo lo engrasada que debería, por lo que ahora nos estamos dedicando a tapar agujeros".

"Lo urgente no te deja ver lo importante, y no estamos pudiendo todavía empezar lo que queremos hacer. Estamos simplemente viendo el estado de las cosas y viendo cómo cambiarlas porque a mí me gusta decir que yo no he venido a cambiar los muebles de sitio, yo he venido a cambiar las cosas", ha añadido.

En una entrevista concedida a Europa Press, Carrasco ha explicado algunas de las primeras cuestiones que está abordando el equipo de gobierno, como la petición de recuperar el topónimo bilingüe porque se ha presentado a las elecciones diciendo que quiere ser "el gobierno de la libertad", y eso quiere, "que cada uno pueda elegir su proyecto vital en libertad en nuestra ciudad".

"Pensamos que el cambio del topónimo supone que cada uno elija en libertad como llamar a su ciudad, una medida muy simbólica pero muy cargada de sentimiento para decirle a todo el mundo que aquí cabemos todos, que nosotros queremos ser el gobierno de todos, de los que hablan en castellano y de los que hablan en valenciano, para que cada uno se exprese como quiera, queremos alejarnos de imposiciones", ha dicho.

Respecto a la propuesta de reducir el impacto social del proyecto de la zona de bajas emisiones, Carrasco ha subrayado que el anterior equipo de gobierno les ha dejado un "dardo envenenado" porque la zona "ya estaba licitada y adjudicada". "Ahora tenemos un problema porque, tal y como está, no la quiero hacer, pero toca buscar una solución intermedia para no perder los 8 millones de euros de subvención europea y no tener que indemnizar a la empresa adjudicataria".

Al respecto, ha afirmado que ya se ha solicitado diagnóstico de la calidad del aire y que la solución ha de ser "consensuada", sobre todo, "para que no cambie la fisonomía de la ciudad". La alcaldesa se ha mostrado contraria a la restricción de 745.000 metros cuadrados, "puesto que es prácticamente cerrar todo Castellón".

"Yo tampoco quiero llenar el centro de coches y sí disuadir a la gente de venir al centro con coche, pero para eso habrá que dar facilidades", ha significado Carrasco, quien ha añadido que las opciones serían generar parkings disuasorios, conveniar con los parkings del centro tarifas asequibles y bonos para los clientes".

En cuanto a la limpieza, que tiene "obsesionada" a la alcaldesa, ya que cuando va por la calle parece "una inspectora de limpieza", ha señalado que no ha visto la ciudad "tan sucia como ahora". Al respecto, ha explicado que está trabajando en un plan de choque de limpieza que se presentará la próxima semana. "Hay que poner a gente en las calles a barrer, limpiar y quitar grafitis y carteles, puesto que el centro está degradado", ha dicho la alcaldesa, quien ha añadido que pretende que la gente se encuentre una ciudad "bonita" cuando regrese de vacaciones.

En materia de seguridad, Carrasco ha apuntado que es "necesaria" la presencia de más agentes en la calle, para lo que, de momento, sacará las vacantes existentes. "Quiero ampliar la plantilla con policías y bomberos, con el área de seguridad, pues todos los agentes que podamos sacar al servicio del ciudadano lo vamos a hacer", ha añadido.

IMPUESTOS

Por otro lado, Carrasco ha anunciado que el equipo de gobienro ya está trabajando para bajar los impuestos a los ciudadanos. Así, ha recordado que se suspenderá la tasa de ocupación de vía pública para los negocios de hostelería, y se está viendo cómo se rebajará el IAE, el ICIO y el IBI.

Además, ha resaltado la necesidad de atraer nuevas inversiones a la ciudad, para lo que pretender ampliar el suelo industrial. Así mismo, ha señalado que se está viendo cuál es la mejor fórmula para legalizar las viviendas de la Marjaleria. "Habrá viviendas que no se podrán legalizar nunca porque están en suelo protegido y la ley no te permite hacerlo, pero la vivienda, que con la ley en la mano, se pueda regularizar, vamos a intentar regularizar todas las posibles", ha afirmado.

Respecto al capítulo de fiestas, la alcaldesa ha insistido en la necesidad de cambiar los estatutos de fiestas para que recojan

los acuerdos del Congreso Magdalenero "que era lo que querían los festeros, y para que los estatutos digan que haya una Asamblea que vote y que elija democráticamente la Junta de Fiestas".

"Ese es nuestro programa electoral y eso es lo que va a ser", ha manifestado Carrasco, quien ha aclarado que probablmente no se llegue a las fiestas del próximo año porque el cambio de la normativa no es fácil, aunque ha garantizado que en 2025 seguro habrá una Junta de Fiestas "elegida democráticamente", aunque ha dicho que trabajarán para acortar los plazos "todo lo que sea posible".

TURISMO

Carrasco ha manifestado que el problema con los chiringuitos de la playa y el chorlitejo patinego lo va a seguir teniendo "porque habría que cambiar la catalogación de las playas", algo que -ha dicho- "peleará" en la Generalitat. Mientras tanto, ha anunciado que trabajará en un plan de explotación de playas para que el año próximo los chiringuitos se puedan abrir en junio.

Finalmente, respecto a los sueldos de la corporación municipal, la alcaldesa han insistido en que su voluntad es que se cobre por competencias. "Aquí había tarifa plana, había 15 concejales en el gobierno y todos cobraban lo mismo, independientemente de que hubo concejales que los últimos cuatro meses estuvieron en su casa, y eso no puede ser", y ha añadido que es una cuestión que habrá que negociar con todos los grupos.