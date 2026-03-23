Alcaldesa de Requena llamó a las 13.41 del 29O al CCE para informar de posibles inundaciones y saber quién les "guiaba"

Archivo - Imagen de archivo de un ramo de flores en la valle de una casa del barrio de la Fuente, a un mes del paso de la DANA por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Requena (Valencia) llamó a las 13.41 horas del día de la dana al Centro de Coordinación de Emergencias para informar de posibles inundaciones en el sur de la localidad, pidió información sobre quién les "guiaba" y se le indicó que "cualquier incidente se informe al 112 para que puedan avisar a las agencias y que activen su plan".

Así consta en un escrito de la Subdirección General de Emergencias, consultado por Europa Press, en respuesta al oficio recibido el 4 de marzo de 2026 de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La magistrada había solicitado el listado de las llamadas telefónicas realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias a las autoridades locales de las poblaciones de los cauces del Magro y el barranco del Poyo a raíz de las alertas hidrológicas decretadas, indicando a qué autoridad local se llamó, hora y duración de las llamada y que informaran de si hubo retorno por parte de alguna autoridad local.

Emergencias ha realizado una búsqueda de las llamadas telefónicas entrantes y salientes desde las 11:45 horas a las 17:30 horas del día 29 de octubre de 2024 y ha elaborado una respuesta en la que señala que, conforme a la petición, no se incluyen las comunicaciones realizadas a los ayuntamientos y autoridades municipales a través de correos electrónicos, faxes o sms.

En la tabla remitida al juzgado constan nueve llamadas entre las 12:42 y las 14:55 horas de las que siete son de Utiel y Requena, los primeros municipios que registraron inundaciones el 29O por el desbordamiento del Magro, y dos del Polinyà del Xúquer.

La primera se recibió de Utiel y en ella, por unos tres minutos, se solicitaba información sobre la coordinación con el centro porque iban a hacer una reunión en el Ayuntamiento, si bien se indicaba que todavía no había daños materiales y se les comunicó que activaran sus protocolos.

La siguiente, a las 13.41, es la de la alcaldesa de Requena, con una duración de 2:04 minutos; a las 14:03 y a las 14:31 hay dos llamadas salientes hacia el Ayuntamiento de Utiel, la primera sin contestar y en la segunda se pidió información al alcalde, que trasladó la petición de la UME.

A continuación se producen las dos llamadas de Polinyà del Xúquer: una entrante a las 14:34 horas del alcalde pidiendo información sobre la crecida del Júcar y otra saliente, tres minutos después y de tres minutos de duración, donde se le informe del estado. El primer edil solicitaba saber qué medidas debía adoptar. "No recibió el aviso especial y se le reenvía de nuevo", señala el informe.

A las 14:39 horas se vuelve a recibir una llamada de la primera edil de Requena que necesitaba información para saber cómo solicitar la UME, y a las 14.40 horas vuelve a llamar para trasladar que tanto su municipio como Utiel y la Guardia Civil creen conveniente pedir la movilización del Ejército.

A las 14:55 es la última llamada comunicada a la jueza por Emergencias: el teniente de alcalde de Utiel traslada que no tiene medios para afrontar el desbordamiento, los pide y se les informa que se ha decretado la Situación 2 y que la UME se ha movilizado.