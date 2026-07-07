Alerta por el calor: algunas zonas de la Comunitat podrían alcanzar hoy los 44ºC

Archivo - Una fuente expulsa chorros de agua - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana se encuentra hoy en alerta por el calor y algunos municipios en el sur de Valencia alcanzarán los 42-44ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, amplias zonas de Valencia anotarán los 39-40 grados, al igual que municipios del interior sur de Castellón y del extremo norte de Alicante.

El cielo estará despejado y también se espera hoy viento flojo variable, que tenderá en general a sureste flojo por la tarde con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.