Alerta por lluvias y tormentas en el interior norte y sur de Castellón y en el litoral norte de esta provincia

Archivo - Imagen de archivo de una mujer con un paraguas para protegerse de la lluvia. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado para este miércoles, 27 de agosto, alerta por lluvias y tormentas nivel naranja en el interior norte de la provincia de Castellón y alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas en su litoral norte e interior sur.

Emergencias 112CV, que ha informado de estas alertas a través de las redes sociales, ha avanzado además que para este jueves, 28 de agosto, se ha establecido también alerta por lluvias y tormentas en esta misma provincia.

Así, ha precisado que para la próxima jornada se ha decretado alerta por lluvias y tormentas nivel naranja en el interior sur de Castellón y alerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en su interior norte y litoral sur.

Igualmente, Emergencias de la Generalitat ha señalado que para este jueves hay alerta por lluvias tormentas nivel amarillo en el litoral norte de la provincia de Valencia.

A esto se suma para ese mismo día la alerta por temperaturas máximas en el litoral sur de la provincia de Alicante.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido también un mensaje en el que pide a los ciudadanos que si se va a coger el coche se mantenga precaución en la carretera teniendo en cuenta las citadas alertas por lluvia y tormentas.

Así, ha expuesto, ante la posibilidad de ser sorprendido por una tormenta, que se extreme la precaución y que no se olvide que para evitar situaciones de emergencia no hay que detenerse en zonas donde discurra agua, que hay que disminuir la velocidad y que no se aconseja usar la bicicleta como medio de transporte.