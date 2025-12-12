Algunos abogados piden imputar a Cuenca por su papel en la dana pero jueza y Fiscalía se oponen

Cuenca a su llegada a los juzgados de Catarroja para testificar por la dana - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Algunos abogados personados en la causa en la que se investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 han pedido a la jueza detener este viernes la declaración testifical de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, para cambiar su condición a investigado.

Cuenca está declarando este viernes por segunda vez ante la jueza que investiga la gestión de la riada que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El jefe de gabinete de Mazón ya acudió al juzgado a testificar por este asunto hace un par de semanas pero, tras la aportación de unos WhatsApp de Pradas a la causa --el pasado día 5-- en los que ambos mantienen varias conversaciones respecto a la toma de decisiones y el confinamiento de la población, la jueza decidió volverle a citar a declarar hoy.

A lo largo del interrogatorio, en el que la jueza y el fiscal han sido muy persuasivos, algunos abogados han solicitado cambiar la condición del testigo a imputado por su responsabilidad en la dana. Sin embargo, la Fiscalía y otros abogados se han opuesto a esta reclamación.

La jueza ha asumido finalmente el criterio del fiscal y ha mantenido la condición de Cuenca de testigo al no poder achacarle una responsabilidad en la toma de decisiones.

UN CAREO

Por otro lado, otro de los abogados en el proceso, Manolo Mata, ha reclamado un careo entre la exconsellera Pradas y el testigo ante las contradicciones entre la investigada y lo que está manifestando Cuenca en su declaración.

De hecho, el propio Cuenca ha insistido a lo largo de su declaración en que, pese a lo que se lee en los WhatsApp, no dio instrucciones el día de la riada y ha asegurado que los mensajes están "descontextualizados".

La jueza, ante esta petición, ha pedido al letrado que realice esta solicitud de careo por escrito y ya se resolverá.