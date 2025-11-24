Alianza de Auxilio en Carretera denuncia que la DGT dificulta la gestión como residuo de vehículos afectados por la dana

Archivo - Imágenes de los vehículos calcinados en el incendio en la campa habilitada en Catarroja para recogerlos tras el paso de la dana - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera denuncia que la Dirección General de Tráfico (DGT) dificulta la gestión como residuo de los vehículos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

"En modo alguno se ha preocupado la DGT de ofrecer soluciones que faciliten las trabas burocráticas para que dichos vehículos puedan ser destruidos y abandonar las campas de las empresas de auxilio en carretera y ser gestionados ya como residuos, pese a las numerosas peticiones del sector para que regulen de modo sencillo, rápido y eficaz este trámite que se demora un mínimo de dos meses para cada vehículo afectado, con el consiguiente daño, también al medioambiente".

En un comunicado, el portavoz de la asociación, Xavier Martí, se muestra "perplejo y preocupado por la desidia del Gobierno ante estos problemas" que, según advierte, están aún provocando perjuicios económicos al sector del auxilio en carretera.

En concreto, la DGT permite la baja definitiva de vehículos peritados y declarados pérdida total o parcial por el Consorcio de Compensación de Seguros, con efectos del 27 de octubre de 2025, pero mantiene el resto de los trámites para su destrucción definitiva por las empresas de auxilio en carretera que los tienen depositados en sus campas.

Las personas interesadas podrán comprobar la situación administrativa de su vehículo y ver si está anotada su baja definitiva o no en el apartado 'Consulta el estado de tu vehículo' en la página web 'https://www.dgt.es/nuestros- servicios/afectados-dana-tramites/' o a través de la aplicación móvil miDGT o el teléfono 060.

En el caso de los vehículos que estén operativos, para darlo de alta se ha facilitado el formulario de alta a través del enlace 'https://sede.dgt.gob.es/es/formularios/formulario-dana/index...'.