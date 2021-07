Alianza Verde echa a andar en Comunitat Valenciana para que las políticas verdes "no solo se digan, sino que se hagan"

Julià Àlvaro lidera la formación en el territorio, que está "muy bien acompañada y muy a gusto" en Unides Podem

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La formación Alianza Verde, integrada en Unides Podem, se ha presentado este martes en la Comunitat Valenciana, con la presencia de su líder nacional Juantxo López de Uralde y el valenciano Julià Àlvaro, que han planteado el objetivo de influir en el Botànic para que las políticas verdes "no solo se digan, sino que se hagan".

Así lo ha expresado Àlvaro durante la presentación de esta nueva pata de Unides Podem, en la que también han participado las coordinadoras de Podem y Esquerra Unida, Pilar Lima y Rosa Pérez Garijo.

Durante la presentación, López de Uralde ha explicado que el partido se ha integrado en Unidas Podemos a nivel nacional ya que consideran que puede ser la "fuerza mayoritaria" para que la izquierda "pueda liderar el gobierno del país" tras las próximas elecciones generales, y en estos momentos está trabajando en su implantación en el territorio. La intención es que las iniciativas ecologistas y verdes formen parte "troncal" de los cambios en la sociedad.

En la Comunitat Valenciana, será Álvaro quien lidere la formación. Actualmente, forma parte del gabinete del vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, tras haber sido secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta mitad de la pasada legislatura. Àlvaro ha remarcado que en esta nueva andadura están "muy bien acompañados y muy agusto de estar donde están".

Respecto al ideario de la formación, han defendido que buscan la "superación del capitalismo depredador", para lo que "no puede haber mejor espacio que Unides Podem", que "ha sido durante estos seis años quein más ha intentado que el Botànic apoye estas políticas y quien las ha liderado en este sentido".

"No se puede ser ecologista y defender la ampliación del puerto, no se puede ser ecologista y destrozar el Parque Natural del Turia con una carretera. No se puede ser ecologista y ponerse detrás del cartel de agua para todos como hacía el PP", ha aseverado, al tiempo que ha apostado la "defensa del interés general", que es "el patrimonio de todos".

Respecto a la formación, ha indicado que todavía no tiene militantes al no haberse producido un acto organizativo institucional, pero ha apuntado que hay alrededor de 70 personas inscritas como simpatizantes o "premilitantes".

Por su parte, la coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha celebrado que la aparición de Alianza Verde va a "aportar al espacio de Unides Podem mayor fortaleza para que las políticas verdes se cumplan en el Botànic" y ha coincidido con Àlvaro en que "ya vamos tarde".

Mientras, Pérez Garijo ha valorado la organización de otras fuerzas dentro de Unidres Podem y ha remarcado que las políticas medioambientales son "totalmente imprescindibles" y que "han de impregnar toda la política".