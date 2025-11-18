Archivo - Imagen de archivo de la ciudad de Alicante - AYTO ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alicante acogerá un acto por su reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática a raíz de la declaración realizada por el Gobierno de España, según ha podido saber Europa Press.

El vicealcalde del municipio, Manuel Villar, al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local, ha indicado que al ayuntamiento le parece "correcto" que el Ejecutivo central "pueda hacer las actuaciones que estime oportunas", si bien le ha instado a que "se preocupe de los alicantinos".

Según ha manifestado el edil 'popular', la ciudadanía "agradecería" que el Gobierno de España "invierta" en la provincia y en la ciudad de Alicante. "Sin desmerecer ese acto para nada, pero creo que a los alicantinos ahora mismo seguramente les preocupe bastante más la falta de inversiones por parte del Gobierno", ha apuntado.

Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el consistorio alicantino, Ana Barceló, ha celebrado que se vaya a impulsar un acto con motivo de este reconocimiento y ha criticado a Villar por, a su juicio, querer "denigrar" este "hecho tan importante".

"Cualquier ciudad podría estar orgullosa de contar con tres hitos tan importantes y que tanto tienen que ver con nuestro pasado, como es la tumba de Miguel Hernández; el Mercado Central, que sufrió el grave bombardeo, y el puerto, desde el que partió el Stanbrook", ha añadido.

Finalmente, ha insistido en que "Villar ataca al Gobierno Central en lugar de cumplir con sus propias obligaciones y compromisos con la ciudad de Alicante, dado que las promesas incumplidas son insistentemente constantes".