Alicante celebra este viernes la Feria de Empleo y Formación para ofrecer posibilidades de inserción laboral

Presentación de la séptima edición de la Feria de Empleo y Formación de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la Feria de Empleo y Formación de Alicante se celebra este viernes con la previsión de reunir a unas 2.000 personas, empresas y entidades, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes y de quienes son más mayores y están en búsqueda activa de trabajo.

Así lo han destacado este lunes, en una rueda de prensa, la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España; la de Bienestar Social, Begoña León, y el de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Antonio Peral, quienes han desgranado las propuestas y novedades de este acontecimiento, que acogerá el Centro 14 Unamuno de 09.30 a 13.30 horas.

En primer lugar, Peral ha manifestado que esta feria ofrece un "abanico de oportunidades laborales" y que prevé reunir a cerca de 2.000 personas o incluso superar esta cifra. Aquí se ofrecerá una muestra de 25 centros educativos y entidades.

Una de las novedades de este año, según ha trasladado el edil, está en que habrá un área de diez empresas de "primer nivel", con entrevistas presenciales y captación de talento en vivo. También se hará un reconocimiento a 18 empresas por acoger a alumnado en prácticas.

Por su parte, León ha mostrado su agradecimiento a institutos y a medios de comunicación por dar visibilidad a la feria de empleo y ha destacado que "ningún barrio puede quedarse atrás". Asimismo, ha apostillado que en el caso de la Zona Norte faltan oportunidades y que esta feria es una iniciativa de "gran valor para la inclusión", ya que también habrá ofertas para personas con diversidad funcional. La finalidad es conocer posibles salidas laborales y que se pueda encontrar empleo. "Oportunidades de este tipo suman", ha resaltado.

De España ha incidido en que la feria pretende dar visibilidad a las oportunidades que pueden tener jóvenes y personas que están en búsqueda activa de empleo y se ha referido a que la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Universitat Politècnica de València (UPV) también participarán en esta edición.

ESTANDS

Asimismo, la concejala de Empleo y Fomento ha detallado que el viernes habrá estands informativos de centros públicos de formación profesional, formación ocupacional y empleo, así como de agencias de colocación autorizada, entidades sociales y un puesto central informativo del Ayuntamiento de Alicante, además de talleres en vivo.

En representación de los centros educativos, el director del instituto Leonardo da Vinci, Carlos Herrero, se ha referido a la labor de este complejo educativo, que este año ha culminado su conversión en centro integrado público de formación profesional.

Según el consistorio, la feria, enmarcada en las líneas de actuación de la segunda fase del Plan Integral Barrios Zona Norte, está orientada a estudiantes, padres y madres, profesores, orientadores, profesionales en activo o en búsqueda activa de empleo y población en general interesados en formación profesional y universitaria, cualificación profesional y recursos para mejorar la empleabilidad y las posibilidades de formarse y encontrar trabajo.