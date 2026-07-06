Alicante Gastronómica presenta su octava edición: 260 expositores, 130 estrellas Michelín y Soles Repsol y degustaciones

Presentación de Alicante Gastronómica este lunes en el ADDA - EUROPA PRESS

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alicante Gastronómica ha presentado este lunes su octava edición, que se celebrará entre el 2 y el 5 de octubre en Fira Alacant. Habrá 260 expositores, 130 chefs con estrellas Michelin y Soles Repsol y más de 460 ponencias y talleres participativos abiertos al público general, además de degustaciones.

Todo ello, con ocho escenarios y 17 concursos en más de 36.000 metros cuadrados de feria distribuida en dos pabellones. La cita, que se extenderá durante cuatro días, se ha presentado formalmente en un acto celebrado en el ADDA, ha detallado la organización del evento en un comunicado.

A la puesta de largo han asistido, entre otras autoridades, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el presidente de la Diputación; Toni Pérez; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño; la presidenta de la feria, Gema Amor, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Según los organizadores, el evento "se convierte en uno de los grandes escaparates del sector, que potencia la proyección turística de la Costa Blanca y del conjunto del Mediterráneo y que permite interconectar la alta cocina con el gran público, verdadero juez del nivel y la calidad de las elaboraciones y servicios".

El "enfoque participativo y de acceso a la gastronomía global" se refuerza "con mayor participación internacional, en esta edición encabezada por México como país invitado y el creciente interés latinoamericano por el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo".

Para el gran público, esta nueva edición de Alicante Gastronómica incrementará la oferta con un 60 por ciento más de 'masterclass', un nuevo espacio dedicado al chocolate y al helado de la mano de Bean to Bar, así como nuevos formatos de concursos profesionales como el de corte de jamón y de elaboración de 'all i oli', con categorías amateur tradicional y profesional en las modalidades tradicional y creativa.

Además, sumará nuevos contenidos como Lo Mejor de los Mejores, un espacio en el que los visitantes podrán degustar, sin salir de Alicante, las recetas, elaboraciones y productos más distinguidos en "prestigiosos" premios, concursos y certámenes gastronómicos de ámbito nacional e internacional.

CONCURSOS EN BUSCA DE TALENTO

La organización de Alicante Gastronómica ha explicado que también "se avanza en la creación de nuevos concursos que potencien la creatividad y las ganas de superación de un sector en constante evolución".

Así, la feria volverá a ofrecer un "extenso" programa con 17 concursos gastronómicos que permitirán al público "disfrutar en directo del talento de los profesionales y también participar como protagonistas".

Entre ellos, estará el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas-Trofeo Tescoma, organizado por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que reunirá a cocineros llegados desde Galicia, País Vasco, Cantabria, Madrid, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Comunitat Valenciana.

A ello se sumarán los certámenes de arroz, monas y toñas, caldo con pelotas, salazones, alcachofas o tartar de atún. Además, habrá otros nuevos concursos, como el de mejor corte de jamón por Luga Sabores, el del mejor 'all i oli' por Sezar Blue y el concurso de escuelas de panadería y pastelería.

Igualmente, destacará la tercera edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo, que realizará pruebas de selección de los finalistas en siete países: México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay. Además, participarán profesionales elegidos de España y el resto de Europa.

"MUCHO MÁS QUE UNA FERIA"

Para Cano, Alicante Gastronómica es "mucho más que una feria". "Hablamos de un proyecto que ha sabido reunir a todo un sector. Ese es, probablemente, uno de sus mayores logros: haber convertido la gastronomía tanto en un punto de encuentro como en un motor de oportunidades, innovación y futuro", ha afirmado.

La consellera ha resaltado que "aquí conviven la alta cocina y la cocina popular", "los grandes nombres y los jóvenes talentos", "las estrellas Michelin y la casa de comidas de toda la vida", con "la innovación y la tradición unidas por el respeto absoluto por el producto y la excelencia".

Por su parte, Pérez ha destacado el "reconocimiento internacional" de este evento que se ha consolidado "como un proyecto de éxito, un reclamo turístico" de la "excelencia culinaria" alicantina y "de la calidad de los productos de nuestra tierra".

"Desde la Diputación de Alicante seguimos respaldando un evento que impulsa el talento de nuestros profesionales, fortalece un sector estratégico para la economía provincial y proyecta nuestra imagen como un destino gastronómico de referencia", ha manifestado el responsable institucional.

Y ha apuntado que la edición de 2026 de Alicante Gastronómica volverá a situar a la provincia "en el epicentro del panorama gastronómico nacional", convirtiendo el territorio "en un punto de encuentro para la innovación, la tradición y el mejor sabor".

"REFERENTE INDISCUTIBLE DE LA GASTRONOMÍA"

Baño ha afirmado que, "con esta edición, la provincia de Alicante se posiciona mundialmente como referente indiscutible de la gastronomía". "Y lo hacemos creciendo y abriéndonos a nuevos países. Una feria que este año crece en calidad, en espacios y contenidos. Ello revertirá en más impacto y visibilidad para nuestras empresas, empresarios, autónomos y profesionales. Una feria hecha desde el sector y para el sector. Un escaparate mundial para el talento que posiciona la Costa Blanca como destino gastronómico nacional e internacional de primer nivel", ha agregado.

De otro lado, Amor se ha referido al "carácter mediterráneo como eje central de esta edición", que se impulsará "a través de las espectaculares obras de arte del reconocido artista alcoyano José Piñero, inspiradas en la riqueza y la belleza" del mar, "fuente" de cultura, gastronomía y "forma de entender la vida". También ha subrayado también "la apuesta por una experiencia abierta a todos los públicos".