Alicante inicia el cambio de los nombres de las calles franquistas

El Ayuntamiento de Alicante ha procedido este miércoles al cambio de las primeras seis calles franquistas, de las 36 que se han acordado en el seno de la Comisión para la Memoria Histórica, y siguiendo los trámites que el equipo de gobierno ha considerado "oportunos" y de acuerdo con los vecinos.

El acuerdo adoptado rebaja las 46 calles franquistas que aprobó modificar el equipo de Gobierno anterior, formado por PSPV, Compromís y Guanyar Alacant.

La primera vía en modificarse es la nueva calle peatonal Periodista Pirula Arderius, hasta hoy calle Felipe Bergés. Arderius, en atención a los medios antes de que los operarios procedieran al recambio de las placas, ha asegurado con humor que le conceden la calle "por vieja". "Porque fui la primera en llegar, no por méritos profesionales", ha bromeado y ha recordado que empezó en 1968.

Así, ha relatado que, ante la falta de noticias oficiales, había que hacer "mucho callejeo" y le ha parecido "mentira" que un lugar que tanto "callejeó" lleve su nombre. De sus 40 años de profesión, ha destacado una entrevista con Paul McCartney, que se hospedaba en el Hotel Montíboli.

Después esa calle se ha procedido a los recambios de las calles Capitán Fernando Ballenilla por Pedro Mas García; calle Francisco Candela Martí por Marina Nomdedéu; calle Jaime Galiana por Escultor Adrián Carrillo; calle Juan Ballesta Pozuelo por Angelita Rodríguez Preciado; y, calle Luis Bellido por Periodista Adrián López.

FINALIZA EL PROCESO

La concejal de Cultura, Maria Dolores Padilla, ha subrayado que con el recambio de esas 36 calles el equipo de Gobierno 'popular' da por zanjada la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. "Siempre teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos, que para nosotros es muy importante", ha mantenido.

A preguntas de los medios ha dicho que se ha logrado "un consenso muy amplio" en las Juntas de Distrito y en las asociaciones y ha defendido el trabajo "bien hecho" del PP en esa materia. A medida que se vayan recibiendo las nuevas placas se harán los cambios. "En un par de meses o así, lo tendremos ya", ha confiado.

Cuestionada por las dudas de la oposición ante calles que entendien que incumplen la ley de memoria, Padilla ha afirmado que es una "opinión" de los grupos y ha manifestado que no entiende por qué se debe volver a abrir la Comisión cuando existe un consenso.

Preguntada por si el PP daba por terminada la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, Maria Dolores Padilla ha precisado que todavía resta instar a varias entidades para que hagan "cambios en sus edificios". "Pero no entran en nuestras responsabilidades pero les pediremos que lo hagan", y ha puesto como ejemplo el escudo franquista de la sede del Banco de España.

Por su parte, la exconcejala de Memoria Histórica, la edil de Compromís, Maria José Espuch, ha hablado de que era "un honor" quitar un nombre franquista del centro de la ciudad, aunque ha evitado entrar "en polémicas".

"Le damos una calle a una mujer que se lo merece --en referencia a Pirula Arderius--. Es de las pocas mujeres que han resistido lo que ha tumbado el PP de todo el proceso que nosotros queríamos hacer que pasaba por igualar las calles, copadas por hombres", ha alegado. "Dignificamos el trabajo de las mujeres", ha indicado.

En ese sentido, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha comentado que "por fin" se retiran una treintena de calles franquistas. No obstante, ha opinado que se podría haber efectuada "mucho antes" y se ha alegrado de la retirada de un "falangista y golpista" como Felipe Bergés.

"Con esto no acaba la Ley de Memoria Histórica en Alicante", ha clamado y ha recordado que existe una cruz de los caídos y un monumento falangistas en Aguamarga. "En absoluto se ha cumplido con lo que determina la ley", ha insistido y ha cifrado en unas 80 las calles fijadas en el pasado mandato.

Asimismo, ha recordado que la Guerra Civil terminó en Alicante y de la que el año que viene se celebra el 80 aniversario, y ha pedido que la ciudad sea "un referente" de la Memoria Histórica.

Desde Ciudadanos, Antonio Manresa, se ha mostrado "contento" de que se haga "efectivo" un cambio en la ciudad, y ha evitado cualquier polémica.

Finalmente, el que fuera concejal de Memoria Histórica con el PSPV, Fernando Marcos, ha defendido que haya nombres que "comienzan a dignificar" la ciudad y termina con "el circo" que, a su juicio, montó el PP con su recurso al proyecto del equipo de Gobierno tripartito.

RECURSOS

El proceso del cambio de calles franquistas aprobado por el anterior equipo de Gobierno --formado por PSPV, Compromís y Guanyar Alacant--, fue anulado por el juzgado número 4 de lo Contencioso-administrativo al considerar que la competencia para hacer ese correspondía al pleno, donde están representados todos los grupos políticos, y no a la Junta de Gobierno.

La magistrada aludió en su sentencia a que términos como reconciliación, recogidos en la Ley de Memoria Histórica, debían "inspirar todo el proceso de cambio de nombres del callejero municipal, buscando la unanimidad y el consenso entre todas las fuerzas políticas".

De esta forma, en la sentencia del 3 de noviembre de 2017 se estimaba el recurso que presentó el grupo municipal del PP en el consistorio contra la decisión del 15 de noviembre de 2016 de cambiar los nombres de calles franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

En su recurso, el PP alegó, entre otras cuestiones, que la decisión debería emanar del pleno y no de la Junta de Gobierno; que no se cumplía con los criterios acordados en la Comisión de Pleno creada al efecto; que se habían cambiado calles no afectadas por la Ley de Memoria Histórica; que se aplicaban respuestas distintas a casos similares y que no se había dado participación a los afectados.

En la sentencia, la juez apunta que la finalidad "evidente" de la Ley de Memoria Histórica y el "espíritu" de la norma queda reflejado en el uso por parte del legislador de términos como "reconciliación" o "concordia", que son los que debían "inspirar todo el proceso de cambio de nombres del callejero municipal".

Por ello, en la sentencia se subrayaba que el pleno se reservaba la competencia de aprobar la propuesta final de la Comisión de Memoria y la fijación de los criterios para el desarrollo de los trabajos.

Frente a ello, el consistorio alegó que, según la Ordenanza Municipal de 2009, la competencia para la asignación de nombres de calles corresponde a la Junta de Gobierno.

Sin embargo, señala la resolución que esos "preceptos" no son aplicables a la Ley de Memoria Histórica en tanto que no se refieren a dar un nombre a un calle o una rotonda "de nueva creación" o a un "cambio ordinario", si no a una ley estatal "de especial calado y trascendencia política".