Alicante instala una nueva línea para hacer compost a partir del biorresiduo en el Cetra

El Ayuntamiento instala una nueva línea para hacer compost a partir del biorresiduo en el Cetra - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha completado la instalación de una nueva línea para el afino de biorresiduos en el Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante (Cetra) para convertir los restos orgánicos procedentes del despliegue del contenedor marrón en toda la ciudad en abono de alta calidad para agricultura y jardinería.

Con una inversión de 2,4 millones de euros, el consistorio ha subrayado que la ciudad "logra un tratamiento de los residuos más sostenible y avanza en la implantación de sistemas de economía circular que permitan una mayor reutilización de los restos orgánicos", según ha indicado la administración local en un comunicado.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha señalado que el gobierno municipal ha puesto en marcha "una nueva y avanzada línea de afino" para mejorar el tratamiento de los biorresiduos producidos en la ciudad.

"Nos va a permitir avanzar en materia de sostenibilidad y fomento de la economía circular, generando más de 30.000 toneladas anuales de compost de alta calidad para el abono de zonas verdes y usos agrícolas, siguiendo las directivas europeas", ha resaltado.

Alemañ ha explicado que el Ayuntamiento trabaja en un programa de modernización y mejora del Cetra y el vertedero de Fontcalent que alcanza los 17,68 millones de euros, de los que 10,7 los aporta UTE Alicante --"fundamentalmente" para mejoras en la planta y el vertedero-- y el resto el consistorio, con aportaciones de fondos europeos, de la Generalitat y propios, para el desarrollo de la nueva línea de tratamiento del biorresiduo.

Para esta nueva línea de tratamiento del biorresiduo, el Ayuntamiento ha habilitado sendos contratos adjudicados por 4,7 millones de euros, que permiten aumentar la capacidad del Cetra en la transformación en compost de más de 50 toneladas de restos orgánicos que se espera gestionar con el despliegue de los contenedores marrones en toda la ciudad.

El consistorio también ha aprobado el suministro de nueva maquinaria para la modernización de la actual línea de tratamiento de residuos del Cetra y reforzar la selección en la planta. Para ello, ha incorporado "recientemente" un separador óptico de envases de polipropileno.

Además, se ha adquirido e instalado nueva maquinaria de gran tonelaje por 906.277,90 euros, consistente en un trómel de triple clasificación y cintas transportadoras para la modernización de los procesos de tratamiento actual. Esta inversión se ha realizado durante el último año, en el que se ha procedido también a la renovación de toda la red de contenedores de las distintas fracciones para la recogida selectiva, incluido el despliegue del contenedor marrón para el residuo orgánico en toda la ciudad.

NUEVO PROYECTO

El gobierno municipal aprobó en Junta de Gobierno, en su sesión del 17 de julio, el estudio de viabilidad, de iniciativa privada, para la gestión de la planta durante 20 años con una inversión de 93 millones de euros. Este documento servirá de base para la redacción del anteproyecto y la licitación de la nueva concesión con el objetivo que pueda adjudicarse el nuevo contrato en un periodo aproximado de nueve meses.

El estudio de viabilidad aprobado contempla la construcción de una nueva planta de clasificación de la fracción resto, en la actual nave, con 2.150 metros cuadrados y capacidad para recibir el residuo generado durante tres días, así como pasar de una a dos líneas de tratamiento con capacidad para 80 toneladas a la hora.

También se construirá una nueva planta para la fracción orgánica, con una nave de clasificación y otra de bioestabilización con capacidad de tratamiento de 30 toneladas a la hora y 60.000 al año, además de la planta de la línea de afino recién instalada para obtener compost de alta calidad para jardinería y agricultura.

El estudio del anteproyecto del nuevo Cetra contempla una línea de producción de combustible sólido recuperado (CSR) para incrementar la valorización de los residuos y la mejora de la planta de biometanización actualizando el digestor vertical para tratar 30.000 toneladas al año.

10.000 TONELADAS DE COMPOST

Se propone la remodelación del área de tratamiento de residuos vegetales y de la construcción con una nueva nave para su compostaje de 2.500 metros cuadrados, en una zona de pretratamiento de cerca de 20.000 metros cuadradas. Esta planta tendrá una capacidad para genera 4.000 toneladas al año de compost vegetal para jardinería y agricultura, así como otras 6.000 toneladas para coberturas en el vertedero.

Se actualizará la instalación de valorización del biogás dotada de dos motores que ofrecen 3,4 megavatios, cambiando uno de los dos motores actuales, para atender las necesidades energéticas del Cetra y la posibilidad de vertido a la red de hasta 2,1 MW. También se incluye una planta de tratamiento de lixiviados por ósmosis inversa y evaporación atmosférica que permitirá reducir el residuo de 10.000 a 3.000 metros cúbicos al año.

Finalmente, se establece la capacidad de las actuales celdas del vertedero en un millón de toneladas en la número 4 que permite atender las necesidades de la planta hasta el año 2037, así como la posibilidad de ampliación en otro cerca de un millón de metros cúbicos más que garantiza la vida útil del vertedero durante los 20 años que plantea la concesión.