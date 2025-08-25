Alicante limita el tráfico entre Jaime I y Fiestas Populares y Tradicionales para conectar agua regenerada

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha dispuesto un dispositivo especial de tráfico con motivo de las obras de prolongación de la red de agua regenerada que ejecuta Aguas de Alicante para riego de parques y jardines que se van a desarrollar en la Vía Parque, entre la avenida de Jaime I y el parque de Juan Pablo II (PAU 1).

Las obras se realizarán desde este lunes y hasta el viernes 5 de septiembre en dos fases, con cortes parciales al tráfico. En primer lugar, en el cruce que permite el giro hacia la avenida de Jaime I o hacia la calle Fiestas Populares y Tradicionales (en dos subfases).

Posteriormente, en el cruce que afecta al ramal que une el tramo en bulevar, con dos carriles por sentido, de avenida Jaime I, con su prolongación hacia Fiestas Populares y Tradicionales, que dispone de un solo carril por sentido (en dos subfases), según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha señalado que "está previsto que estas obras de prolongación de la red de agua regenerada entre la avenida Jaime I y el parque Juan Pablo II (PAU I) finalicen antes del inicio del curso escolar para evitar una mayor afectación al tráfico".

"Recomendamos a los conductores que tengan presente esta situación al encontrarse estas obras en una de las vías de entrada y salida de la ciudad, además de concentrarse en las inmediaciones de Rabasa con grandes superficies comerciales, el recinto habilitado para los conciertos y el acceso al campus de la Universidad", ha advertido el edil.

Tráfico ha dispuesto la colocación de toda la señalización oportuna para advertir de los cortes por las obras y los itinerarios alternativos para la correcta orientación a los conductores, que incluyen preavisos en la calle Judoka José Alberto Valverde en la fase primera y Pilar de la Horadada en la segunda.

Además, se ha requerido que la ocupación de la calzada sea "por el mínimo tiempo necesario" para la instalación de la red, con el objetivo de "recuperar en el menor tiempo posible la normalidad en la circulación".

OBRAS FRENTE A LA EUIPO Y EN CALDERÓN DE LA BARCA

Por otro lado, desde Movilidad Urbana han informado de obras previstas desde este jueves, 28 de agosto, en la glorieta Reino Unido, frente a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), en las que se reducirá un carril de circulación.

Asimismo, está previsto el corte de la calle Calderón de la Barca para el desmontaje de una grúa el próximo domingo, lo que conllevará el desvío del tráfico por las calles Manuel Antón, Pintor Velázquez y Balmes (cambiando los sentidos de circulación), incluyendo el desvío de las líneas de autobús que pasan por esta calle. Más tarde, entre los días 1 y 8 de septiembre se reducirá el tráfico a un carril en esta vía por obras de acometida de saneamiento.

También siguen las actuaciones de Vázquez de Mella y calles adyacentes, la instalación de paneles fonoabsorbentes en los pasos inferiores de la avenida de Denia y las obras de Aguas de Alicante en Lorenzo Carbonell.