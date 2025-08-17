Archivo - Alicante recalca la prohibición de fuegos artificiales y pirotecnia en las partidas rurales ante el riesgo de incendios - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha recalcado este domingo la prohibición "absoluta" de realizar fuegos artificiales o cualquier otro tipo de disparo pirotécnico en las partidas rurales del término municipal ante el riesgo extremo de incendios forestales durante el fin de semana y el lunes.

La prohibición se hace extensiva a la quema de rastrojos, prácticas agrícolas, uso de herramientas o cualquier actividad que pueda provocar la ignición de la vegetación en el ámbito rural y forestal, ha precisado el consistorio en un comunicado.

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) constituido este sábado por el alcalde, Luis Barcala, y el Plan Territorial de Emergencias del Municipio de Alicante se mantienen operativos para realizar el seguimiento de la evolución de la ola de calor.

Las condiciones meteorológicas "no presentan cambios relevantes a corto plazo en la ciudad", han apuntado desde el Ayuntamiento, al tiempo que han resaltado que, ante la "persistencia" de la ola de calor, se mantienen en vigor todas las medidas preventivas acordadas por el Cecopal en su reunión del sábado.

Entre estas medidas figuran la apertura de 11.00 a 20.00 horas del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) para que sirva de refugio climático a las personas sin hogar, a las que se les ofrecerá también agua y un kit de protección solar, hidratación e higiene personal.

La Policía Local colabora "estrechamente" con Bienestar Social y el resto de servicios para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia.

Al mismo tiempo, Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de los parques y las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en episodios de olas de calor. En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros puntos de la ciudad.

Y desde las áreas de Turismo y Seguridad se intensifica por megafonía en las playas del término municipal la información sobre las altas temperaturas y las medidas preventivas, con especial hincapié en la conveniencia de hidratarse, protegerse y evitar la exposición directa al sol en las horas centrales. En los paneles que dan acceso a las playas se mantendrán también activas las alertas informativas y las recomendaciones preventivas.

"Todos los efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y demás servicios del Ayuntamiento siguen activos durante todo el fin de semana y el lunes ante esta intensa ola de calor, por lo que es necesario recalcar los mensajes de autoprotección, hidratación, evitar la exposición solar directa y el ejercicio físico intenso en las horas centrales, así como el seguimiento de la evolución meteorológica a través de los medios oficiales y redes sociales municipales", ha destacado el primer edil.

Y ha reiterado: "Es necesario recalcar la prohibición absoluta de realizar cualquier disparo pirotécnico y fuegos en espacios públicos, especialmente en zonas forestales y sus inmediaciones en las partidas rurales, así como llevar a cabo tareas agrícolas como la quema de rastrojos o cualquiera otra, al tiempo que también hay que extremar la prudencia y la responsabilidad si se realiza algún fuego de tipo lúdico, como barbacoas, en espacios particulares".