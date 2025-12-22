Alicante recordará los 50 años de la muerte de Óscar Esplá con conciertos, exposiciones y recitales de piano

El músico Óscar Esplá lee el fallo del concurso de música en 1956 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante prepara diferentes actividades a lo largo de 2026 para recordar al músico e intelectual alicantino Óscar Esplá en el 50 aniversario de su fallecimiento, el próximo 6 de enero. Conciertos, exposiciones y recitales de piano en la calle son algunas de las iniciativas enmarcadas en este homenaje.

El objetivo es recordar a una "figura imprescindible de la cultura alicantina, compositor de primer nivel que fue director del Conservatorio Nacional de Música, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Medalla de Oro de Bellas Artes", según la concejala del área, Nayma Beldjilali.

De la mano del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá se celebrarán diversas audiciones con piezas del compositor interpretadas por alumnos en el Centro Cultural de Las Cigarreras a lo largo del próximo año en fechas que se irán anunciando, ha apuntado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

También se realizarán recitales con piezas del compositor alicantino que se interpretarán al piano en la calle. La programación musical culminará con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la plaza del monasterio de la Santa Faz, donde está enterrado Esplá. Allí se interpretarán obras suyas y también piezas musicales ganadoras del concurso musical que se celebró con su nombre entre los años 60 y 90.

El Archivo Municipal organizará una exposición con fotografías, documentos y partituras originales de Óscar Esplá y también saldrán a la calle algunas de ellas complementadas con información de su vida y obra. Asimismo, Cultura distribuirá en la comunidad educativa dípticos didácticos sobre su figura y trayectoria que también se repartirán en los recitales.

"DIVULGAR VIDA Y OBRA"

Beldjilali ha explicado que "se trata de divulgar la vida y la obra de Óscar Esplá y acercar su figura sobre todo a los más pequeños para que conozcan la trayectoria de este alicantino ilustre que vivió y desarrollo parte de su obra entre la generación del 14 y la del 27 con cuyos principales exponentes se relacionó y que también trabó amistad con Gabriel Miró y Emilio Varela con quienes marcó una época brillante en la cultura alicantina".

Por otra parte, el Ayuntamiento ha afirmado que colabora con la puesta en marcha de un concurso internacional de composición musical que llevará el nombre de Óscar Esplá.