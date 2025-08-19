Alicante registra más de 10.000 visitas en los primeros seis meses de las Rutas del Cine y activa la de Tabarca - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Rutas del Cine han registrado más de 10.000 visitas en sus primeros seis meses de funcionamiento y el Patronato de Turismo Alicante City & Beach acaba de activar una cuarta ruta en Tabarca para dar a conocer los rodajes que se han realizado en la isla.

La iniciativa pone en valor las principales filmaciones, agrupadas por escenarios, que se han realizado en la capital alicantina. De esta manera, se establecen cuatro rutas: el Castillo de Santa Bárbara, el Centro Histórico, el Puerto y las playas y, ahora, Tabarca.

En cada ruta, los visitantes encontrarán un cartel con un código QR que les llevará a toda la información de las películas rodadas en cada escenario con su cartel, la sinopsis y sus protagonistas ordenadas cronológicamente, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "los datos registrados en las Rutas del Cine son muy positivos y demuestran el interés que suscitan los rodajes contribuyendo a lo que llamamos el turismo de pantallas que cada vez tiene más seguidores".

"En Alicante apostamos por las producciones audiovisuales y esta iniciativa también es una forma de reconocer a quienes han apostado por la ciudad para llevar a cabo sus proyectos, tanto nacionales como internacionales", ha explicado la edil.

Las Rutas del Cine se pusieron en marcha el pasado mes de febrero y estaba pendiente la de la isla de Tabarca, que se acaba de activar. De esta forma, los visitantes a la isla habitada más pequeña del Mediterráneo podrán conocer los principales largometrajes, documentales y programas rodados en la isla desde 1957 hasta la actualidad. Las películas filmadas en Tabarca que se incluyen en la nueva ruta son 'Manuela' (1957), 'El hombre de la isla' (1959), 'Un hombre solo' (1969), 'Tabarka' (1996), 'Fishbone' (2018) y 'Posidonia' (2021).

En concreto, las visitas registradas en las Rutas del Cine son 10.342 y se distribuyen de esta forma: en la del Castillo de Santa Bárbara, 6.958 (4.763 en español, 1.845 en inglés y 350 en valenciano); en el Centro Histórico, 2.230 (2.184 en español, 38 en inglés y ocho en valenciano), y, en el Puerto y las playas, 1.154 (798 en español, 134 en inglés y 222 en valenciano).