Alicante rinde homenaje al comercio local con una exposición que repasa su historia

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una exposición en la plaza del Ayuntamiento de Alicante conmemora este viernes el Día del Comercio Local. La muestra cuenta con un centenar de fotografías que repasan la evolución del comercio en el centro y los barrios, cedidas por el Archivo Municipal y las diferentes asociaciones. Además, se han desplegado estands informativos.

A la inauguración de la exposición han acudido la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, concejales de la corporación municipal y las asociaciones de comerciantes, entidades e instituciones. Además, en la apertura de la muestra ha participado un grupo de 'dolçaina' y 'tabalet', según ha apuntado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha destacado que el comercio local "es el corazón de Alicante" y ha aseverado que "da vida y trabajo a miles de personas que levantan sus persianas día a día con mucho esfuerzo y representan uno de los motores económicos más importantes".

De esta manera, la plaza "se ha llenado de imágenes fotográficas para contar historias de los comerciantes" y a través de ellas los ciudadanos y turistas han podido "hacer un repaso del pasado y presente de los comercios alicantinos". Con esta muestra, el consistorio busca "rendir tributo al sector para darles visibilidad y ponerlo en valor".

Asimismo, López ha agradecido la implicación de los comerciantes en esta exposición y ha señalado que "son fotografías cedidas por las asociaciones y entidades y el archivo para conmemorar" el Día del Comercio Local en la plaza del Ayuntamiento "y poder, así, darlas a conocer a los ciudadanos".

La edil también ha indicado que "hay que seguir poniendo en valor día a día a los comerciantes, que reflejan el corazón de los comercios de la ciudad en su época antigua y moderna", y ha asegurado que "realizan un gran esfuerzo por sacar adelante sus negocios y trabajan para tener un tejido activo y productivo en la ciudad". "El comercio está en una buena situación y ha luchado mucho por seguir adelante, por adaptarse y por experimentar cambios", ha concluido.

Por otro lado, Beldjilali ha manifestado que esta "es una exposición entrañable que recuerda la importancia de consumir en el comercio local del día a día" y ha remarcado que "se han cedido 25 fotografías del Archivo Municipal muy llamativas en las que se puede ver cómo eran la ciudad y su comercio tradicional antiguamente".

ESTANDS INFORMATIVOS

El consistorio también ha instalado en la plaza del Ayuntamiento cuatro estands. En concreto, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la Junta Arbitral de Consumo, el Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante (Cerca) y la Concejalía de Comercio, en los que se ha ofrecido información a los ciudadanos y se han atendido sus consultas.