Rescatado en helicóptero un hombre tras sufrir una caída en el Camino del Faro de Alfàs del Pi

ALICANTE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del grupo rescate de montaña (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado en helicóptero a un hombre que sufrió una caída sobre las 17:35 horas de este martes en el Camino del Faro de Alfàs del Pi (Alicante).

Los rescatadores y el personal sanitario lo localizaron y descendieron hasta su posición. El sanitario descartó la posibilidad de un ictus, inicialmente apuntada por quienes dieron la alarma, según ha informado el Consorcio.

Tras la evaluación, el hombre fue extraído con grúa y trasladado a la helisuperficie de Finestrat, donde una unidad SVB lo esperaba para llevarlo al Hospital de Villajoyosa.