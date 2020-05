Alicante trabaja en establecer medidas de uso de las playas de forma coordinada con El Campello y Elche

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que se mantienen conversaciones con los municipios vecinos de Elche y El Campello para coordinar el acceso a las playas y que las medidas que se adopten "sean lo más homogéneas posibles".

"No tenemos las mismas playas y no se atienden a la misma población", ha dicho Barcala que, sin embargo, ha incidido en que la ciudadanía debe entender cómo se puede estar en la playa y, para ello, "no se pueden dictar medidas heterogéneas". Luis Barcala se ha pronunciado así en atención a los medios al término de la presentación del plan estratégico turístico para la ciudad.

Con todo, el alcalde de Alicante ha precisado que todavía no son utilizables las playas y que las medidas se anunciaran "con la antelación suficiente".

Asimismo, cuestionado por el anuncio de que se controlará que no se pasee descalzo o se usen las pasarelas sin llevar calzado, Barcala ha destacado que el papel de la Policía Local es "fundamental" y la labor informativa es "impagable".

AGUA DE MAR

"Las medidas sanitarias tienen que ser claras: distanciamiento social y limpieza e higiene", ha apuntado la vicealcaldesa y edil de Turismo, Maria del Carmen Sánchez, sobre el uso de las zonas de baño.

Con todo, ha remarcado que los estudios han determinado que el agua del mar es "donde menos contagios se producen" y, por ello, ha incidido en que son "lugares seguros".

"Todavía seguimos esperando distintos protocolos del Ministerio y del ICTE para ir actualizando y saber cuándo se van a poder abrir", ha indicado.



ESPERANZA

Finalmente, Luis Barcala ha defendido que se está poniendo el acento en el Turismo como "locomotora de la economía alicantina" y ha considerado como "significativo" que el primer acto en el consistorio haya sido la presentación del plan estratégico en turismo.

"El mensaje que se quería trasladar es que el Ayuntamiento está al 100% con Alicante, comprometidos con todos los sectores productivos, y nos preocupa muchísimo la pérdida de empleo", ha expuesto.

Para Barcala, es "una de las consecuencias más graves, porque esa pérdida de empleo ha incrementado la fractura social y la problemática social". "Atender esa emergencia social necesitaba una respuesta y es la esperanza; hay un plan, sabemos lo que hay que hacer y lo que necesita la ciudad y ponemos todos los medios para hacerlo realidad".