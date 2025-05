El alumnado del departamento de formación de Asaja Alicante aumenta un 358% desde 2021 y supera los 1.500

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de formación de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja Alicante) ha incrementado su alumnado en un 358 por ciento entre 2021 y 2024, por lo que ha pasado de tener 427 a 1.532 en este último año.

Así lo ha informado la entidad este lunes a través de un comunicado, en el que ha resaltado que su plataforma formativa "actualiza constantemente sus contenidos" ante las "crecientes demandas y exigencias" y "con la imposición de normativas de la Unión Europea (UE), la administración nacional y la autonómica".

En esta línea, Asaja Alicante ha recordado que trabaja "para dar solución a uno de los principales retos de futuro del campo" como es el relevo generacional, en un contexto en el que "el contacto directo y permanente con los agricultores y ganaderos de la provincia", a través de los servicios que presta y sus reivindicaciones, "hace que la asociación agraria tenga un conocimiento real y actualizado de todas las necesidades a las que se enfrenta el sector".

Respecto al aumento de alumnado en el departamento de formación de Asaja Alicante, desde la entidad consideran que dicho incremento "más que significativo" se debe sobre todo "al compromiso constante de una asociación que crece a la par que lo hacen los requerimientos para dedicarse a la agricultura y ganadería de manera profesional".

"AMPLIO ABANICO" DE CURSOS

El "amplio abanico" de cursos que ofrece Asaja Alicante abarca desde la preparación para exámenes públicos hasta enseñanzas de técnicas avanzadas de cultivo, pasando por certificados que permiten acceso a ayudas del Gobierno.

Según Vanessa Miralles, técnica de formación en la entidad, "los más demandados" son los de obtención o renovación del carné de fitosanitarios, básico y cualificado. Además, "dos apuestas fuertes de la asociación" son el curso de bienestar animal en el transporte de animales vivos y el de agricultura ecológica.

Miralles ha remarcado que, "mientras hace unos años los usuarios preferían los cursos presenciales, las modalidades 'online' o semipresencial han ido ganando terreno" y han demostrado que "los alumnos valoran cada vez más la flexibilidad y conveniencia del campus virtual para compaginar el aprendizaje con la actividad laboral".

"PROBLEMÁTICAS" ACTUALES

Por su parte, el secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, ha señalado que "el nivel de cualificación y tecnificación de la agricultura actual, además de la burocracia, hacen imprescindible una formación sólida y continua".

En esta línea, ha remarcado que, "como en cualquier empresa, los aspectos técnicos y legislativos son fundamentales, pero en la producción agraria se añade el factor de la incertidumbre, por lo que tener herramientas de actuación y fuentes de consulta es incluso más crucial".

Asimismo, ha aseverado que "los principales intereses y preocupaciones que afectan a agricultores y ganaderos hoy en día son la rentabilidad y el acceso a ayudas, el cumplimiento de la normativa y el bienestar laboral, la seguridad y calidad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el bienestar laboral, el impulso del talento, la innovación y digitalización, y los nuevos retos del mercado".

Desde Asaja Alicante indican que "uno de los mayores objetivos del sector agrario es la incorporación de jóvenes por las dificultades que encuentran para dedicarse al campo, como el acceso a la tierra o la burocracia".

Aquí, la formación cumple un "rol clave" porque "informa, motiva y conecta profesionales, aspectos fundamentales para la incorporación de estas generaciones". "No obstante, no hay que perder de vista que el gran reto del próximo decenio es mejorar la rentabilidad de las explotaciones de agricultores y ganaderos. De no afrontarlo, cualquier formación será insuficiente para garantizar la continuidad de la agricultura", ha apuntado la entidad.

En este contexto, el departamento de formación está diseñando un curso de introducción a la inteligencia artificial (IA) en el ámbito agrario, donde el alumnado podrá aprender "cómo emplear" esta herramienta "para mejorar las condiciones de su explotación".

Otro proyecto a medio plazo es la creación de un máster de administración de empresas para el sector agrícola, en el que los futuros productores podrían recibir una "enseñanza integral" sobre lo que supone gestionar una explotación.