Estudiantes cifran el seguimiento total de la huelga en el 95% y Educación lo rebaja al 15% en ESO y 31% en Bachillerato en centros públicos

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional se han concentrado este viernes frente a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, en València, para denunciar la "incertidumbre" del alumnado por no conocer el modelo de examen de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y exigir que se presenten "a tiempo" los nuevos exámenes, pues aseguran que la "falta de tiempo" para la preparación de los mismos supone una "merma de derechos y de capacidades de futuro".

Asimismo, han sostenido que si no se conocen los nuevos modelos de las PAU el próximo lunes, 14 de octubre, convocarán una nueva huelga, así como concentraciones y protestas en los centros educativos.

En este marco, miles de personas se han concentrado sobre las 12.00 horas frente a la sede de la Conselleria de Educación (en València) y, posteriormente, han recorrido las calles de alrededor, encabezados por una pancarta con el lema 'Prou de destruir l'educació pública. No és només la PAU, és tot'.

Además, han grito consignas como "Dejad de jugar con nuestra salud mental", "La educación es un derecho, no un privilegio", "Què passa, què passa, que ens fan esperar massa", "La llengua i l'educació no es toquen" y pancartas y carteles con frases como 'Sin PAU no hay control. Esto no es educación, es un error', 'Volem respostes JA', 'Ansietat: 100%. Info de la PAU: 0%' y 'Mi futuro no es un experimento'.

La protestas estaban convocadas por el Sindicato de Estudiantes también en otros puntos de la Comunitat Valenciana, como Alicante, Castelló, Elche, Orihuela y Benicarló, así como en un total de 50 localidades españolas.

Respecto al seguimiento de la huelga estudiantil, desde la organización han aseverado que el seguimiento ha sido del 95%, "tanto en institutos concertados como públicos".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han señalado que, con datos recabados hasta las 12.00 horas, el 15% de alumnado de ESO y el 31% de Bachillerato de centros públicos ha secundado el paro.

Por provincias, en la de Valencia, se ha sumado a la huelga el 14% del alumnado de ESO y el 27% de Bachillerato: en Castellón las cifras son 17% en ESO y 38% en Bachillerato y en la demarcación de Alicante, 18% en ESO y 35% en Bachillerato.

"SU FUTURO EN UN SOLO DÍA"

La integrante de Libres y Combativas Sindicato de Estudiantes de Izquierda Revolucionaria Ana Isabel Arellano ha criticado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el desconocimiento del nuevo modelo de las PAU "ejerce presión" y "genera incertidumbre" al alumnado, y ha sostenido que, ante esta situación, el profesorado "tampoco puede preparar el temario". "Al final se está jugando su futuro a un solo día", ha apuntado, para reiterar que "lo único que se pedía es algo tan legítimo como que se presentase a primeros de octubre el modelo de un examen que para muchos es una puerta al futuro y a su formación".

"Desde Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes abogamos por la desaparición de las PAU y que hayan plazas suficientes en las universidades para todos aquellos que quieran estudiar y que el alumnado no tenga que sufrir esa prueba de criba y haya plazas para todos y todas", ha defendido, aunque ha agregado que este viernes se ha convocado la huelga estudiantil para reclamar que "tenga a tiempo el nuevo modelo de examen".

A su vez, ha reivindicado "una educación digna y de calidad, tanto en la Universidad Pública y la Escuela Pública como en Formación Profesional, donde debe haber plazas suficientes para todas las personas que quieran estudiar". Y ha explicado que esta convocatoria busca denunciar la "represión brutal" que "sufrieron los alumnados de Murcia por ejercer su derecho a manifestación en una protesta totalmente legítima".

"DEPRESIÓN Y ANSIEDAD"

Por otra parte, ha subrayado que esta realidad que "para muchos estudiantes este es un año muy crucial en la que la depresión y la salud mental juegan un gran papel en este último curso de bachiller". "Muchos ven sus sueños truncados y no olvidemos que ayer fue el día de la salud mental y que hay un alto índice de suicidio, sobre todo en las edades de Bachillerato, puesto que tienen esa presión", ha manifestado.

"Ya de por sí, el segundo año de Bachillerato tiene mucha ansiedad intrínseca, como para que encima, a día de hoy, aún no sepan nada y profesorado y alumnado estén totalmente a ciegas sobre cómo va a ser el examen", ha continuado, y ha apostillado: "Un desastre".

EL ALUMNADO, "MUY AGOBIADO"

Nikola y Ángela, dos estudiantes de Bachillerato, han remarcado, en declaraciones a Europa Press, que están "muy agobiados": "Tenemos que estudiar todo el temario en ocho meses, porque nos han dicho que no pueden descartar nada". "No sabemos lo que tenemos que estudiar y puede que lo estudiado hasta ahora después no entre en el Selectivo y entren otras cosas que no hemos dado".

"También nos están diciendo muchas cosas, y nosotros estamos muy agobiados, porque también nos han dicho que nos van a cambiar algunos temarios que ya hemos dado durante todo el mes, y pues nos parecía injusto", ha añadido Ángela.

Nikola ha lamentado que "ya van a contratiempo" y ha considerado que esta situación es "un abuso" hacia los jóvenes de su edad. "La huelga de hoy es para reivindicar nuestros derechos porque estamos en a mitad del mes de octubre y no tenemos modelos de exámenes para ese Selectivo que quieren hacer más competencial".

"Nosotros tuvimos la pandemia en 1º de la ESO y no tenemos la base que tenemos que tener en comparación con los otros compañeros", ha expresado, y ha insistido en que "es un poco injusto lo que quieren hacer este año".