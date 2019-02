Álvarez (UGT) insta al Gobierno a continuar y cree que partidos catalanes han hecho "mal servicio" a Cataluña y España

Publicado 14/02/2019 13:54:18 CET

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, se ha mostrado este jueves partidario de que el Gobierno de Pedro Sánchez "debe continuar", a pesar de que el Congreso de los Diputados haya tumbado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En su opinión, "los partidos que han votado que no a los PGE, no solo los partidos catalanes, también el PP y Ciudadanos, tendrían que explicar por qué. ¿Por qué quieren que no se reparta la riqueza del país?". "Y desde luego, los partidos catalanes que han hecho un mal servicio a Cataluña, un mal servicio a los trabajadores y trabajadoras de Cataluña, a sus infraestructuras y al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de España", ha sentenciado.

Álvarez ha realizado estas declaraciones en València, tras visitar la fábrica de Ford en Almussafes y antes de asistir a una asamblea de UGT PV, al ser preguntado por cómo valora el rechazo a los PGE y si considera que Pedro Sánchez debería adelantar elecciones.

La UGT quería que se aprobaran estos Presupuestos, "son los primeros que invierten de cara al futuro, que rompen la tendencia de recorte del gasto y que posibilitan la mejora de los ciudadanos y ciudadanas", después de muchos años, ha remarcado.

Para Álvarez, "los partidos catalanes han hecho un mal servicio", no solo a los trabajadores de Cataluña, también "al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de España que vemos como expectativas importantísimas de inversión en infraestructuras, de mejora en los servicios de salud, en los servicios educativos, en la atención a las personas dependientes, para que los parados de larga duración que tienen más de 52 años puedan engancharse con un subsidio que les garantice que no se van a jubilar en una situación de miseria.... todo eso es lo que se ha ido con esta votación en el Congreso de los Diputados", ha lamentado.

A partir de aquí, "yo lo digo claramente, nosotros creemos que el Gobierno debe continuar" y ha pedido a Sánchez que, "en la medida en que sea posible, vía decreto, recupere partes importantes de los PGE" en lo que se refiere a la recaudación y a políticas sociales.

También ha instado al jefe del Ejecutivo a "acelerar la agenda del cambio" con el "desmontaje de los aspectos más lesivos de la Reforma Laboral", la derogación la reforma de las pensiones de 2013, que se instaure la "revalorización automática de las pensiones por ley y que desaparezca el factor de sostenibilidad", que tenía que entrar en vigor el 2019 y que está aplazado hasta el 2023.

MANIFESTACIONES DE UTILIZAN LA BANDERA Y LA CALUMNIA

Así, el secretario general de UGT ha defendido que "el Gobierno tiene que seguir, tiene que cumplir los compromisos que tiene con los ciudadanos/as y no dejarse llevar por esta manifestaciones que estamos viendo en los últimos días que utilizan el insulto, la calumnia la bandera, para no explicar de verdad: que detrás de esa bandera lo que hay es un intento de perpetuar privilegios de unos contra otros y no por territorios, sino dentro de los mismos territorios", ha censurado.

"Los privilegios que se perpetran no entrando a fondo en el reparto de la riqueza afectan a una parte de los valencianos, a una parte de los catalanes, a una parte de los gallegos... exactamente en las mismas condiciones", ha argumentado.

A su entender, "la política debería pensar más en los ciudadanos. Después que no se quejen cuando los ciudadanos dan la espalda a la política porque estos Presupuestos eran un instrumento muy importante para empezar a cambiar las cosas y empezar a repartir la riqueza que se está generando en nuestro país".

UNA CATALUÑA INTEGRADA CON "ABSOLUTA COMODIDAD" EN ESPAÑA

Según Pepe Álvarez, "la situación que vive el país, desde el punto de vista global que vive la economía no ayuda. No ayuda la incertidumbre que produce la situación que se vive en Cataluña", donde cree que "el camino que hay que seguir" es "sentar las bases para que se vea que hay una salida legal, constitucional, que nos permita avanzar en una nueva dinámica en la que Cataluña se sienta plenamente integrada en España con absoluta comodidad para España y para Cataluña".

En este sentido ha advertido que "sin acuerdo, sin entendimiento y sin diálogo vamos a mantener esta situación que venimos diciendo desde la UGT que arruina a España".