Álvarez (UGT) llama a hacer un "gran bloque" el 8 de Marzo frente a los "machistas de nuevo cuño" del PP y Vox

Publicado 14/02/2019 14:51:46 CET

Lamenta que Casado no haya pedido "disculpas" por relacionar la maternidad con el futuro de la Seguridad Social

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha llamado este jueves a "hacer un gran bloque" el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, que supere las dimensiones al del año pasado para hacer frente a la aparición de "machistas de nuevo cuño" en el PP y Vox. "Por aquí no", ha advertido.

Álvarez ha instado a mujeres y hombres a participar en las asambleas, movilizaciones y paros de dos horas convocados por UGT para el 8 de Marzo, con el objetivo de "sacar los colores a la aparición de este machismo descarnado, absolutamente mezquino que solo piensa en ver si puede arañar cuatro votos y que pretende que este camino que hemos iniciado hacia la igualdad se vea roto".

Desde el sindicato, "vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para contestar a Vox y a alguno más, porque a mí me parece francamente que el señor Pablo Casado (presidente del PP), han pasado demasiados días y no ha pedido perdón por situar una relación entre el futuro de la Seguridad Social y de la maternidad", ha censurado.

Para este 8 de Marzo, UGT prepara una "campaña más potente" que en 2018 con asambleas en casi todas las CCAA que convertirán el Día de la Mujer en una "jornada de debate" para "avanzar" en la lucha contra la brecha salarial, la desigualdad, el acoso y el maltrato, algo que no ha sucedido en 2018 "prácticamente nada", ha lamentado.

A su entender, "la defensa de la igualdad no es una cuestión solo de mujeres" por lo que UGT llama a la "plena participación de los hombres" en los paros del 8M. "La mujer no tendrá plena emancipación si el hombre no está plenamente implicado", ha argumentado.

Álvarez ha expresado su "respeto" por aquellos que han convocado una Huelga General y únicamente de mujeres, pero considera "más importante paros de dos horas, en los que los hombres participemos y veamos hasta qué punto tenemos la necesidad de introducir una nueva cultura de igualdad y de respeto a la mujer".

Según el dirigente sindical no es una cuestión de "conformarse" con parar dos horas en lugar de 24 horas, "sino de hacer una aportación extraordinariamente positiva en un momento de gran dificultad". "No creo que sea una cuestión de más o menos sino de dar pasos firmes de cara al futuro", ha subrayado.

De este modo ha hecho hincapié en que "sería muy importante que el día 8 no veamos tanto si unos queremos dos horas o 24 horas sino que seamos capaces de hacer un gran bloque que superemos las dimensiones del año pasado del 8 de Marzo y que estos machistas de nuevo cuño vean que por aquí no. Así no vamos a ningún sitio".

"EL CAMINO NO ES QUITAR DERECHOS NI LIBERTADES"

Para el dirigente de UGT, "ese es el camino, el camino no es quitar derechos ni libertades", ha avisado. "La mujer no es una máquina reproductora, la maternidad se tiene que hacer en libertad, de acuerdo con lo que cada mujer quiera, adaptada a la nueva situación del país, de parejas y que nos permita eso sí, avanzar en que la mujer de nuestro país pueda tener hijos de verdad en libertad; hoy no se tienen hijos no porque haya una Ley del Aborto" sino "porque no hay condiciones económicas", ha aseverado.

"Estos señores del PP no han dado ni un palo al agua para introducir la educación de 0 a 3 años gratuita, y no hay ningún tipo de subvención a la maternidad como hemos visto que ocurre en los países europeos", ha concluido.