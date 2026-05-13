Álvaro de Luna actuará en la Fira d'Onda 2026 en su nueva gira

Álvaro de Luna actuará en Onda - AYUNTAMIENTO DE ONDA

CASTELLÓ 13 May. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Onda ha anunciado un nuevo gran concierto para la Fira d'Onda 2026 con la confirmación de Álvaro de Luna, uno de los artistas más destacados del panorama pop nacional actual, que actuará el próximo 23 de octubre en el Recinto Multiusos de la ciudad.

El cantante sevillano llegará a Onda inmerso en una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de su próximo disco 'Azulejos', un trabajo que verá la luz tras el verano y del que ya ha presentado su primer adelanto, 'Dime dónde estás'. Se trata de una propuesta musical más madura, honesta y definida, en la que Álvaro de Luna explora emociones desde la vulnerabilidad y conecta con el público a través de un sonido directo, contundente y reconocible, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado que la incorporación de Álvaro de Luna refuerza la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer una programación musical "actual, diversa y pensada para todos los públicos". En este sentido, ha señalado que siguen construyendo una programación potente y atractiva para que la Fira continúe siendo uno de los grandes referentes festivos y musicales de la provincia.

"Queremos que vecinos y visitantes disfruten de conciertos de primer nivel y que Onda siga llenándose de ambiente, música y actividad durante todos los días de Fira", ha añadido.

El concierto tendrá lugar en el Recinto Multiusos, uno de los grandes escenarios de la Fira d'Onda y punto de encuentro de algunas de las citas más multitudinarias de la programación festiva.

Las entradas para el público general ya están disponibles, a un precio de 20 euros más gastos de gestión, a través de entradascastellon.com. Por su parte, los ondenses empadronados podrán acceder a una entrada a precio simbólico de 5 euros desde el mes de septiembre, mediante el mismo sistema de venta online habilitado en la pasada edición.

NUEVA ETAPA

Álvaro de Luna se ha consolidado en los últimos años como una de las voces con mayor proyección del pop rock español gracias a canciones que acumulan millones de reproducciones y una conexión directa con el público joven. Ahora, el artista inicia una nueva etapa creativa con un proyecto más personal y auténtico, en el que apuesta por un sonido influenciado por el pop rock anglosajón y letras cargadas de emoción.

El primer avance de este nuevo trabajo, 'Dime dónde estás', supone la carta de presentación de un disco producido por Paco Salazar y concebido para mostrar una identidad artística más sólida y definida. La canción refleja la capacidad compositiva del artista y anticipa una gira que recorrerá diferentes ciudades españolas durante los próximos meses.

La programación musical de la Fira d'Onda 2026 continúa creciendo con propuestas de distintos estilos y formatos pensadas para llegar a públicos de todas las edades. Hasta el momento, el Ayuntamiento ya ha confirmado las actuaciones de La Pegatina, que abrirá los conciertos el 17 de octubre en el Recinto Multiusos con su único concierto en la provincia; el espectáculo 'Los Rebeldes Sinfónico' junto a la SAMVO y la participación especial de Dani Nel·lo el 18 de octubre en el Teatro Mónaco; así como el regreso de la Orquesta Panorama el 20 de octubre en la plaza Miralpeix con uno de los espectáculos más multitudinarios de la programación festiva.