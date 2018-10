El Patronato de Les Arts acuerda la marcha de Schmidt con 20.800€ de indemnización y contratar a Livermore

Publicado 26/01/2015 17:20:13 CET

Català prevé "futuro muy prometedor vinculado a artistas emergentes y consolidando los nombres de primer nivel de los últimos años"

VALENCIA, 26 Ene.

La Comisión Ejecutiva del Patronato del Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia ha acordado el desistimiento del contrato de Helga Schmidt como intendente del coliseo, tras su imputación en una causa abierta por presuntas irregularidades en la gestión entre 2008 y 2009, efectivo "desde hoy" y con una indemnización de 20.800 euros, equivalente a tres meses de salario, a razón de siete días por año trabajado "como marca la normativa" --aplicable a los contratos de alta dirección tras la reforma de 2012-- y otros 15 de preaviso.

En el día en que se cumplen diez años de la constitución de la Fundación Palau de Les Arts, este órgano ha autorizado asimismo la contratación del director artístico del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo, David Livermore, como nuevo responsable artístico de Les Arts, ya en condiciones acordes a la separación de las funciones artísticas de las económicas y administrativas que prevén los nuevos estatutos de la institución.

Así lo ha indicado a los medios tras la reunión la consellera de Cultura, Educación y Deporte, María José Català, que ha señalado que Livermore "en principio" quiere compaginar ambos cargos y firmará el contrato "en los próximos días, como mucho la semana que viene".

Al igual que el nuevo responsable del IVAM, Livermore tendrá un contrato de cuatro años, prorrogable por dos más, y un salario de 67.615 euros anuales, con "los mismos topes" de en torno a 20.000 euros por indemnización por residencia y dietas fijados para Schmidt.

Según Català, a partir de ahora se hará "una transición muy tranquila" y un "traspaso de funciones en condiciones de normalidad y responsabilidad" entre la exintendente y su sucesor, con el que coincidirá durante ese proceso y mantiene "una buena relación".

Desde la confianza que asegura tener en Livermore como nuevo director artístico de Les Arts, la titular de Cultura ha remarcado que "el Palau tiene un futuro muy prometedor, muy vinculado a artistas emergentes y, sobre todo, consolidando la trayectoria de los nombres de primer nivel que ha tenido en los últimos años".

REGRESO DE ZUBIN MEHTA

Català ha destacado, en este punto, que Livermore "también tiene una relación continuada con Plácido Domingo" y ha aludido asimismo a la "próxima y deseable relación con Zubin Mehta". "Está previsto ir cerrando fechas para su vuelta al Palau de Les Arts, en una especie de Festival del Mediterráneo que se diseñe desde ahora, parecido pero con algunos cambios", ha dicho, para después concretar que se trata de ir "adaptándolo a la realidad, a las fechas", como pronto en 2016.

Además, ha remarcado que el nuevo director artístico de Les Arts "es una persona reconocida" y "querida tanto dentro como fuera del Palau, cosa que era muy importante, una de las premisas fundamentales a lo largo de estos días ha sido que la plantilla del Palau, incluida la orquesta, estuviera satisfecha y tranquila, cómoda", para "retomar un proyecto ilusionante" sin "incomodidad por parte de nadie".

"A pesar de su juventud y de que no lleva tantos años trabajando en este mundo como Helga Schmidt, Davide tiene un reconocimiento claro también por las grandes figuras y estoy convencida de que va a conseguir que el Palau siga siendo lo que ha sido hasta ahora, también dándole su visión particular sobre lo que tienen que ser estas instituciones culturales", ha aseverado Català.

ELEGIRÁN AL DIRECTOR QUE "MEJOR SE ADAPTE A LA ORQUESTA"

En cuanto al futuro director musical, ha recordado que durante 2015 vendrán directores invitados y se verá "cómo trabajan con la orquesta para, al final del ejercicio, hacer una valoración y escoger, entre todos aquellos que han trabajado con nosotros, a la persona que mejor se adapta al funcionamiento de la orquesta".

Por otro lado, respecto a la indemnización de la exintendente, ha aclarado que "no era una condición expresa para Helga Schmidt, es lo aplicable en materia laboral para cualquier trabajador --de alta dirección-- que se vea en una situación similar" y, en cuanto a si la austriaca está de acuerdo, ha afirmado que "su abogado está trabajando con los servicios jurídicos de la Generalitat".

Català ha explicado que "los siete días por año trabajado es aplicación de la normativa laboral que fue cambiada recientemente", diferente a la existente "el día que se firmó su contrato, hace diez años". "Por tanto, se está trabajando, en cualquier caso la Generalitat se mantiene de forma muy firme en todo aquello que marca la Abogacía, y marca eso", ha sentenciado.

"LA RESCISIÓN ESTÁ ACORDADA, OTRA COSA ES LA INDEMNIZACIÓN"

Además, ha remarcado que "la rescisión está acordada, otra cosa es el pago de la indemnización" y que, en cualquier caso, "la relación laboral no se va a prorrogar por el hecho de no llegar a un acuerdo en cuanto a la indemnización". "La relación laboral está rescindida desde ya". "Es efectiva desde hoy, la indemnización que marca la Generalitat es la que marca y, a partir de ahí, son dos posturas que pueden coincidir o no, pero como cualquier trabajador", ha zanjado.