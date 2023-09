Amparo Piquer, elegida nueva secretaria general de Més-Compromís: "El objetivo es volver a la Generalitat en 2027"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional de Més-Compromís --una de las formaciones que integran Compromís-- ha elegido este sábado a Amparo Piquer como secretaria general del partido, tras la dimisión de Àgueda Micó por la incompatibilidad estatutaria con el cargo de diputada en el Congreso. Piquer ha sido ratificada por 100 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

La nueva secretaria general de Més era hasta ahora la actual secretaria de Organización y cuenta con una larga trayectoria como militante. Ha sido concejala en Rafelbunyol (Valencia) y ha formado parte de varias ejecutivas tanto de Més como de Compromís, según ha destacado la formación en un comunicado.

En los últimos meses ha dirigido la campaña electoral de las pasadas elecciones generales del 23 de julio y ha pilotado las negociaciones de la coalición con Sumar. El Consell Nacional de Més también ha ratificado Pablo Bellver como secretario de Organización, en sustitución de Piquer.

Piquer ha asegurado, tras su elección, que su objetivo prioritario será "ayudar a los colectivos locales" como "primer paso para recuperar el gobierno de la Generalitat en 2027". "Estoy muy agradecida por el apoyo de este órgano que representa a la militancia", ha resaltado.

"Ahora --ha continuado-- toca hacer sentir la voz de la izquierda valencianista y la defensa de los intereses valencianos, más que nunca, en Madrid y aquí trabajaremos para ser la mejor oposición al peor gobierno y construir la mejor alternativa y ganar el gobierno en las próximas elecciones".

Piquer ha subrayado que, tras su papel como concejala, no "puede entender" su partido y la Comunitat Valenciana "sin el municipalismo", y ha mostrado que tiene "muy claro" que "no podremos ganar el país si no ganamos también nuestros ayuntamientos".

"Soy consciente de que no son momentos fáciles y, por eso, mi objetivo prioritario será ayudar los colectivos locales. Este será el primer paso para recuperar nuestra voz en el Parlamento Europeo y volver al gobierno de la Generalitat en 2027", ha expresado, y ha garantizado que pese a que son "retos duros" los afrontará "con trabajo, trabajo y más trabajo".