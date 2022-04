Ampliado el plazo para participar en el VIII evento para guionistas 'One to one'

Evento para guionistas One to one

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El evento para guionistas 'One to one', organizado por la Fundación SGAE, a través de su Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana, y la asociación Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV), ha ampliado hasta el próximo 18 de abril el plazo para participar en su octava edición.

Dirigida a autoras y autores en busca de producción para sus proyectos, esta iniciativa nació en 2015 con la voluntad de impulsar el desarrollo de proyectos audiovisuales de la Comunitat Valenciana, informan los responsables de la actividad en un comunicado.

La propuesta está abierta a guionistas con un proyecto de ficción para cine o televisión en fase de escritura o desarrollo, y que busquen productor o coproductor para su realización.

Una comisión, compuestas por miembros de EDAV, del Consejo Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana y de las asociaciones profesionales de productores colaboradoras, seleccionará hasta un máximo de doce proyectos --seis de cine y otros tantos de televisión--, que podrán participar en el evento One to one que se desarrollará del 29 de junio al 1 de julio.

Las dos primeras jornadas se dedicarán a preparar las presentaciones de los proyectos escogidos, y el día 1 de julio se celebrará el pitch y las reuniones one to one con los productores invitados.

Todos los proyectos participantes tendrán también la oportunidad de acceder al mercado en línea de Filmarket Hub a través de una invitación exclusiva, valorada en 399 euros, que incluye la exhibición en el catálogo de la plataforma durante tiempo ilimitado. Además, serán recomendados y se facilitará el acceso a las más importantes empresas del sector audiovisual y fondos de financiación en busca de proyectos.