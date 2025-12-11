Ana Belén se estrena en el Roig Arena con un "emocionante viaje musical" a través de su discografía

Concierto de Ana Belén en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ana Belén se subió en la noche de este miércoles por primera vez al escenario de Roig Arena de València para repasar los grandes éxitos de su repertorio, así como nuevos temas de su último disco, 'Vengo con los ojos nuevos'. La artista brindó a los asistentes un "emocionante viaje musical" a través de su discografía, según informa la organización en un comunicado.

En el directo, que se incluye en la gira 'MÁS D ANA', Ana Belén está acompañada de una banda de músicos dirigida por su hijo David San José.

'Solo le pido a Dios', 'El hombre del piano', 'Lía', 'Derroche', 'Peces de ciudad', 'Contamíname', 'La Paloma' o 'Agapimú' son algunos de los emblemáticos temas que interpretó la madrileña.

Tampoco faltaron sus 'himnos': 'España camisa blanca de mi esperanza', "Puerta de Alcalá" y 'Balance'.