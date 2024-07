Andrea Motis y Camerata Papageno presentan en el Palau estándares y clásicos latinoamericanos en clave de jazz

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La joven trompetista, cantante y compositora Andrea Motis, presentará este miércoles en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, a las 20.00 horas, su último trabajo, 'Febrero', junto con la formación chilena Camerata Papageno.

Un trabajo cuya música proviene de Chile, Perú y Argentina, complementada con un poco de Broadway y Brasil, y con arreglos de Federico Dannemann. Se trata del nuevo programa del XXVII Festival de Jazz de València que organiza el auditorio municipal.

El director de la institución cultural, Vicente Llimerá, ha destacado que Andrea Motis es "una de las citas de nuestro festival que más expectación está creando, ya que si bien ha actuado en pasadas ediciones de manera colectiva, y hace tres años como protagonista, mañana lo hará como artista indiscutible a nivel internacional".

Llimerá ha añadido que "en esta ocasión viene en un formato de cámara que gustará mucho, junto a la Camerata Papageno, y además presentando a nuestro público un delicioso programa con estándares y clásicos latinoamericanos en clave de jazz".

De esta manera, el público asistente podrá escuchar un repertorio con clásicos latinoamericanos como 'Perfidia', 'Noche de Ronda', 'Garota de Ipanema', versiones de 'Inti-Illimani' y dos estándares de jazz que cobran nueva vida en los arreglos de Dannemann cantados por Motis como 'The Man I Love' y 'Someone To Watch Over Me'.

Y es que para Motis, febrero es un mes vinculado a su relación personal con Chile, país que visita desde hace años con su familia, y por ello es el título de su nuevo proyecto como homenaje íntimo a un país y a una época, el verano en América del Sur.

Andrea Motis comenzó en el panorama musical en el año 2010 y ha demostrado una gran madurez artística con el jazz de la mano de Joan Chamorro y la Sant Andreu Jazz Band, forjándose junto a músicos como Wycliffe Gordon, Jesse Davis, Bobby Gordon o Dick Oatts, entre otros.

En 2011, Quincy Jones ya se fijó en ella y la invitó a compartir escenario en el Festival de Peralada. A lo largo de su trayectoria musical, la artista ha encontrado su propio camino artístico, algo que quedó patente en el disco Loopholes en 2022 donde se atrevió con nuevos sonidos que se acercaban al funk, el neosoul y el jazz eléctrico.