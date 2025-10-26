Un año de la catástrofe de la dana, el antes y el después en imágenes

Comparativa entre el antes y el después del paso de la dana del 29 de octubre de 2024 en una calle de Paiporta en Valencia. Rober Solsona / Europa Press 01 NOVIEMBRE 2024;DANA;CATASTROFE;FALLECIDOS;ROBER SOLSONA;CATEGORY_CODE_NEW 24/10/2025 - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 29 de octubre se cumple un año de la catástrofe de la dana que se cobró la vida de 237 víctimas mortales, 229 de ellas registradas en la provincia de Valencia, además de fallecidos en Castilla-La Macha y Andalucía. Coincidiendo con el aniversario de la tragedia, los fotógrafos de Europa Press han recorrido los lugares que ilustraron la desolación de esos días para comprobar su estado actual.

Desde las calles de Paiporta, pasando por el polígono Ribarroja o vías de comunicación como la autopista V-30 hasta la imagen de la entrada al parking del centro comercial de Bonaire en Aldaia, este recorrido visual revisita el estado de los lugares que aquellos días se convirtieron en noticia.