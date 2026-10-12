ANPE recurrirá el decreto de comisiones de servicio por "endurecer" las condiciones de movilidad del profesorado"

Archivo - Imagen de recurso de alumnos en un aula. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Comunitat Valenciana ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 140/2026 del Consell, que regula las comisiones de servicio del personal docente, al considerar que "introduce condiciones más restrictivas que las contempladas en el texto negociado previamente en la Mesa Sectorial de Educación".

La decisión ha sido adoptada por el Comité Ejecutivo Autonómico del sindicato, reunido en sesión extraordinaria, ante "las consecuencias que la nueva regulación puede tener para el profesorado de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, la organización sindical advierte de que el decreto, "no solo endurece las condiciones para acceder a las comisiones de servicio, sino que modifica el propio sentido de este procedimiento".

Según ANPE, la nueva normativa "deja de contemplar las comisiones de servicio como una medida de protección o movilidad del profesorado y pasa a configurarlas fundamentalmente como un instrumento de cobertura de puestos en interés del servicio".

La entidad sostiene que este cambio "supone un retroceso respecto al texto abordado durante la negociación sectorial y puede perjudicar a docentes que necesitan recurrir a este procedimiento por sus circunstancias personales o profesionales".

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

Además de interponer el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ANPE solicitará la adopción de medidas cautelares, avanza.

El objetivo, explica el sindicato docente, es "evitar que las disposiciones del decreto que el sindicato considera perjudiciales lleguen a aplicarse en la próxima convocatoria de comisiones de servicio, mientras se resuelve el procedimiento judicial".

ANPE considera "necesario actuar para impedir que las nuevas restricciones afecten a las posibilidades de movilidad del profesorado".

Con esta decisión, ANPE Comunitat Valenciana "reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del profesorado y anuncia que recurrirá a las vías legales necesarias frente a aquellas disposiciones que considere perjudiciales para sus condiciones laborales", concluye.