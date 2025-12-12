Anticiparse a danas con gemelos digitales, IA y formación: así se preparan Nedgia, Iberdrola y el sector del metal

Mesa redonda I Congreso Nacional de Ingeniería Técnica Industrial 'INGEFUTUR' - EUROPA PRESS

La devastación causada por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia ha acelerado la implementación de tecnologías como los gemelos digitales, la IA y la sensorización en infraestructuras estratégicas, con el objetivo de aumentar la resiliencia y mejorar la respuesta ante emergencias en ámbitos críticos como el del gas, la red eléctrica o los ascensores.

Así lo han compartido, en una mesa redonda sobre soluciones tecnológicas ante la dana, el comisionado para la Recuperación de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Raúl Mérida; la secretaria general de Femeval, Empar Martínez; el jefe del proyecto Ilumina ID de Iberdrola, Ignacio García; y el delegado de Nedgia en la Comunitat Valenciana, José Antonio Mata.

El debate se enmarca en la celebración del I Congreso Nacional de Ingeniería Técnica Industrial 'INGEFUTUR', organizado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y COGITI Valencia, en el marco del 175º aniversario de la Ingeniería Técnica Industrial. Han participado también en la inauguración el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el comisionado especial para la Reindustrialización, del Ministerio de Industria, Jaime Peris; el presidente de COGITI, José Antonio Galdón, y el decano del COGITI Valencia, Tomás Játiva.

Sobre las tecnologías emergentes para minimizar catástrofes, desde Iberdrola, García ha destacado la digitalización y el internet de las cosas (IoT), al tiempo que ha subrayado que para que todo ello funcione "se requiere primero de la infraestructura de campo" y ha destacado dos complejidades: la resiliencia en las comunicaciones y la ciberseguridad para proteger las instalaciones y los centros de decisión.

García ha explicado que Iberdrola puso en marcha tras la dana, con una inversión de 100 millones de euros, el proyecto Il.lumina para el rediseño eléctrico de la zona afectada. Las inundaciones supusieron daños en 100.000 contadores, 240 puntos de transformación y casi 500 apoyos de media tensión. Se dedicó un proyecto específico para todas estas reconstrucciones y se tomó la "decisión de que este proyecto tenía que aprovechar e implementar medidas de resiliencia y rediseño de esas infraestructuras para que sean más robustas, dentro de lo posible", ha explicado.

Para ello, el Proyecto Il.lumina dedica 35 profesionales a tiempo completo y ha movilizado a mil operarios de campo. Ingenieros lideran tareas "sin precedentes" tanto constructivas, como soterramientos de líneas aéreas y el alejamiento de instalaciones del agua, como de uso de tecnológicas compactas en nuevas estaciones y subestaciones y de digitalización de las instalaciones.

José Antonio Mata ha destacado que Nedgia está trabajando en dos bloques. Por un lado, la parte operativa, en la que se están realizando actuaciones en infraestructuras mejorables, intensificando los simulacros, mejorando los planes de emergencias y la telefonía satelital, la geolocalización de los recursos, contar con un stock estratético y tener los datos bien agrupados para poder tomar decisiones más rápidas.

En otro bloque, ha indicado que se está trabajando en la resiliencia de las instalaciones, y ha detallado que en 15 municipios afectados por la dana se tuvo que cortar el gas, por lo que se trabaja en una infraestructura de aporte de gas en la zona sur de Valencia adicional, en tener muchos más puntos de cierre y en poder establecerlos más rápido.

El representante de Nedgia ha explicado que la empresa ha procedido a monitorizar las redes inteligentes, un proceso que empezó antes de la dana pero cuya inversión se ha incrementado tras las inundaciones, y ha apostado por implementar gemelos digitales. También se ha referido a la instalación de contadores inteligentes de gas, como ya se hizo en su momento en las redes eléctricas y de agua, que se impulsará en cuanto se publique la orden ministerial para ello, ha señalado. Son más de 5,5 millones de contadores a sustituir en todo el territorio y todo ello facilitará proceder al cierre de la red en una zona cuando haya algún riesgo.

A su vez, la representante del sector del metal --que integra subsectores como el de los ascensores--, Empar Martínez, ha indicado que "hay muchas tecnologías a nuestra disposición" pero que para que se implementen hace falta "voluntad política, valores y profesionalidad", es decir, que "ingenieros y profesionales sean capaces de llevar a la administración cómo hacerlo". También ha puesto el foco en la falta de profesionales, que quiere abordar Femeval con su nuevo centro de desarrollo de talento LaMet que abrirá en Picanya.

Empar Martínez ha explicado que algunas empresas asociadas de Femeval trabajan en la arquitectura de datos. Así, ha destacado que "las compañías que tienen una buena gestión de la información trabajan muchísimo mejor, pero hay que ver cómo se ordenan todos estos datos para que se puedan explotar desde una función de servicio público cuando hace falta".

ALERTA TEMPRANA Y PARQUES INUNDABLES

Por parte de la Generalitat, Raúl Mérida ha reclamado que la Confederación Hidrográfica del Júcar habilite sistemas de alerta temprana y ejecute las obras hidrológicas aguas arriba. Además, ha señalado que la Generalitat está trabajando con gemelos digitales que reproduzcan en tiempo real lo que pasa en el territorio y puedan predecir qué ocurre ante algunas eventualidades.

El comisionado ha destacado el nuevo proyecto de parques inundables de la Generalitat, que se estructurará en dos corredores verdes que conectarán l'Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l'Horta a lo largo de 35 kilómetros. Será, ha afirmado, "el parque más importante que va a ver la luz en el s.XXI". "Se han puesto en contacto con nosotros universidades de todo el mundo", ha asegurado.

En términos similares se ha pronunciado, durante la inauguración, el conseller Martínez Mus. Ha señalado que la dana ha evidenciado que "los modelos del pasado ya no sirven". Ha recordado el compromiso de que los Presupuestos de la Generalitat garantizarán la continuidad en la reparación de la presa de Buseo y ha destacado que se va a incorporar el diseño de tanques de tormenta con capacidad suficiente para eventos extremos.

El conseller ha reivindicado "mecanismos estables de coordinación" con el Gobierno y las obras hidráulicas pendientes. "Todavía estamos esperando que progresen al ritmo que deberían", ha señalado. Como las más urgentes, se ha referido al "encauzamiento y defensa los tramos fluviales de mayor afeción poblacional; los sistemas de descongestión y depósito reguladores para proteger polígonos y zonas residenciales O infraestructura se salvaguarden núcleos críticos como centros de salud, conectividad ferroviaria y servicios esenciales".

El comisionado de Reindustrialización ha explicado que el Gobierno trabaja en una política industrial integral basada en tres pilares fundamentales: la Ley de Industria y Autonomía Estratégica garantiza un marco estable, la estrategia de política industrial para España y la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción y los PERTE.

El presidente del COGITI España, José Antonio Galdón, ha destacado que INGEFUTUR25 "nace para trazar con claridad el rumbo de la Ingeniería del mañana e identificar los grandes desafíos tecnológicos, sociales y energéticos". El decano de COGITI Valencia, Tomás Játiva, ha subrayado "el compromiso de la ingeniería con la sociedad" para analizar lo ocurrido en la dana, "aprender de ello y proponer soluciones reales".