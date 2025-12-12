Antonio Orozco presentará 'La gira de tu vida' en el Roig Arena en octubre de 2026

Archivo - El cantante Antonio Orozco en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Antonio Orozco anuncia una nueva etapa en su trayectoria en directo con 'La gira de tu vida', que hará parada en el Roig Arena el 17 de octubre de 2026.

El proyecto surge como una continuación natural de 'La gira de mi vida', una propuesta "que ha conectado con miles de personas a lo largo del último año".

El nuevo tour "sitúa al público en el centro del relato y reconoce la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista".

Durante 2025, Orozco ha revisado sus 25 años de actividad musical mediante un viaje personal e introspectivo sobre los escenarios. La respuesta del público --con más de 250.000 entradas vendidas--, motivó a plantear una evolución del concepto inicial: pasar de una mirada individual a una experiencia compartida.

El catalán acumula más de un millón y medio de discos vendidos, un disco diamante, nueve discos de platino y un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, además de una nominación a los Latin Grammy.

Además, ha ofrecido más de 3.000 conciertos en España, Europa y Latinoamérica, consolidándose como una de las voces más reconocibles del panorama musical español.

Las entradas para el nuevo concierto de Antonio Orozco ya están a la venta en la web www.roigarena.com.