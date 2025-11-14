Anuel AA aplaza al 27 de noviembre su concierto en el Roig Arena de València

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La promotora del concierto de Anuel AA, A Fuego Tours, ha anunciado que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para este viernes, 14 de noviembre de 2025, en el Roig Arena de València, queda pospuesta para el 27 de noviembre de 2025.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas. Por otro lado, quien desee mantener la entrada podrá hacerlo, ya que será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

La promotora ha difundido en redes sociales un comunicado en el que explica que "por enfermedad del artista" toca "mover el concierto". "Anuel anda mal de salud y necesita frenar pa'volver a la tarima como se tiene que volver: ROMPIÉNDOLA", manifiestan.

Remarcan que el concierto no se cancela, sino que se cambia la fecha al 27 de noviembre, con la "mismo lugar, misma vibra, mismo ritmo callejero".