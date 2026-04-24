Anuncian el desarrollo de una aplicación para dar una "segunda vida" a residuos textiles - CONSORCIO TERRA

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Terra y Grupo Silvoturismo, empresa especializada en servicios ambientales, han anunciado que apadrinarán y desarrollarán la aplicación móvil Clothes to Earth (C2E). Se trata de una iniciativa de dos jóvenes emprendedoras, que también cuenta con el asesoramiento estratégico del Colegio de Ambientólogos de la Comunidad Valenciana (CoAmbCV), y que proyecta dar una "segunda vida" a residuos textiles.

Esta "colaboración público-privada" busca "materializar una herramienta tecnológica innovadora diseñada para transformar la gestión de los residuos textiles y promover la economía circular a la ciudadanía".

El proyecto nace de Blanca Horta y Raquel García, quienes resultaron ganadoras de la primera fase de la 15 edición de la Maratón de Creación de Start-ups de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Gracias a este reconocimiento, las emprendedoras recibieron un 'mentoring' especializado por parte del CoAmbCV, liderado por su vicepresidente y gerente del Consorcio Terra, Pablo Martínez.

Este proceso de mentoría ha sido el "catalizador" para que Grupo Silvoturismo se sume a la iniciativa como socio tecnológico y mentor empresarial, para encargarse del desarrollo técnico de la aplicación diseñada por las jóvenes ilicitanas.

El objetivo principal es que "la ciudadanía disponga de una herramienta accesible que resuelva la actual falta de información clara sobre el destino de la ropa usada", ha apuntado el Consorcio Terra en un comunicado.

Para "asegurar la trazabilidad y el correcto cierre del ciclo de vida de los materiales", el proyecto ya ha iniciado contactos con Gerescal y Re-Viste, nuevos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs) dedicados a la recuperación y reciclaje de textiles.

Así, la aplicación Clothes to Earth funciona como un "diagnóstico circular" que, mediante un "sencillo" formulario, ayuda al usuario a decidir qué hacer con las prendas que ya no utiliza. Dependiendo del estado de la ropa, la 'app' sugiere diversas rutas sostenibles: reutilización, derivando a tiendas de segunda mano o vintage y ONG para prendas en buen estado; reparación, con acceso a talleres de costura locales o tutoriales de 'do it yourself' (DIY) y 'upcycling' para extender la vida útil de la prenda, y, por último, reciclaje, localizando contenedores certificados, ecoparques y puntos limpios para prendas textiles que ya han cumplido su ciclo.

Además de "facilitar" la gestión de residuos, la apliación incluye un "laboratorio de rescate" con "soluciones específicas para manchas o daños severos" y un sistema de puntos C2E que "recompensa el compromiso de los usuarios con descuentos y beneficios en comercios locales".

La plataforma también permitirá a los ciudadanos medir su "huella positiva", visualizando datos reales como el ahorro de litros de agua o la reducción de emisiones de CO2 logrados mediante sus acciones.

PRÓXIMO PASO: PRUEBA PILOTO

Con el apoyo de Silvoturismo y el Consorcio Terra, el siguiente paso será hacer una prueba piloto en la provincia de Alicante para validar el uso de la aplicación y el flujo de prendas en los comercios colaboradores, con el fin de sentar las bases de un modelo de consumo "más consciente". "No queremos cambiar la ropa, queremos cambiar la forma en la que el mundo se viste", resaltan.