Aplazado el desfile de perros de Bioparc al domingo 21 por la previsión de lluvia

Archivo - Más de 30 perros afectados por la dana desfilan en busca de un hogar en Bioparc: "No pueden caer en el olvido" - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El desfile de perros en busca de un hogar organizado por a Fundación Bioparc y la protectora Adopta Un Perro Abandonado (AUPA), que estaba previsto para este domingo 14, se ha aplazado al siguiente domingo 21 ante la previsión meteorológica de lluvia en València.

El cambio se adopta por el bienestar de los animales para evitar la alteración de sus rutinas y por la complicada operativa con el voluntariado para preparar el traslado de cerca de 40 perros, explica la organización.

El desfile, que tendrá lugar el domingo 21 a las 12 horas en la plaza de acceso de Bioparc, contará igualmente con la participación de canes de AUPA y del refugio de la protectora Modepran, entre ellos animales víctimas de la dana que todavía necesitan urgentemente ser adoptados.

Gracias al anuncio de la convocatoria, varios perros ya han sido adoptados y pasarán la Navidad disfrutando del calor de su nuevo hogar. Los organizadores preparan el desfile "con toda la ilusión" de que el próximo domingo 21 sea un éxito de asistencia y los canes puedan vivir la emoción de muchos "finales felices".