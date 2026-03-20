Aprobado el calendario laboral de la Comunitat Valenciana para 2027

Archivo - Varias personas en una terraza del Paseo de la Playa de la Malvarrosa, en las Fallas 2022, a 10 de marzo de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2027.

El calendario ha sido sometido a informe preceptivo previo del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana.

Así, se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2027, 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables: el 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 19 de marzo, San José; el 26 de marzo, Viernes Santo; el 29 de marzo, Lunes de Pascua; el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo y el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El calendario sigue con el 12 de octubre, Fiesta nacional de España; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado que "se ha tomado como criterio básico el respeto a las fiestas de mayor tradición en la sociedad valenciana, procurando al mismo tiempo que el disfrute de estas fiestas no suponga un perjuicio a la actividad económica".

El Gobierno valenciano ha recordado que este calendario se complementa por las corporaciones locales a las que corresponde determinar los días adicionales de fiesta de carácter exclusivamente local.