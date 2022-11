APV convoca sesión extraordinaria del Consejo de Administración para aprobar la ampliación norte del Puerto de València

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo de Administración que tendrá lugar el viernes 2 de diciembre, durante la que se someterá a los consejeros la propuesta para la aprobación del Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de València.

La reunión extraordinaria, según ha explicado la APV en un comunicado, viene recogida en el artículo 20 del reglamento del Consejo de Administración de la APV, que establece que, a propuesta de su Presidencia, "se reunirá en sesión extraordinaria para tratar asuntos de especial interés o de urgente e inaplazable necesidad".

En el encuentro del Consejo de Administración se expondrá el Informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina emitido por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativo al proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València.

Al respecto, el presidente de la APV ha destacado este martes que la recepción de este informe favorable de la Dirección General de Costas es "una excelente noticia para la Comunitat Valenciana".

"Ahora convocamos este Consejo y si se aprueba el proyecto, se llevará al Consejo de Ministros, al ser una iniciativa que conlleva una inversión pública superior a los 12 millones de euros", ha indicado Martínez, que ha señalado que, a partir de ahí, "seguiremos la tramitación para desarrollar la nueva terminal norte de contenedores, una infraestructura moderna, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con una inversión público-privada muy importante".

"El documento señala una serie de recomendaciones que vamos a realizar, algunas de ellas ya las teníamos contempladas, y otras, como hacer más sondeos y comprobar el estado de las tierras a diferentes profundidades, son compatibles y van a servir para confirmar lo que ya está en el proyecto", ha apuntado Aurelio Martínez.

"NO PONDRÁN EN RIESGO EL BUEN ESTADO AMBIENTAL"

El informe concluye señalando que a la vista de la documentación e información disponible "se observa que los efectos de la actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental. Y, tras ello, de acuerdo con el Artículo 7.2 del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones".

El escrito realiza un análisis de los antecedentes, dando repaso a las actuaciones y la documentación presentada desde el 2 de diciembre de 2021, fecha de la solicitud de informe de compatibilidad y el 12 de mayo de 2022, término en la que la APV aporta la última documentación que solicitó la Demarcación de Costas.

A continuación, hace una revisión del objeto del proyecto y descripción de las obras, con especial hincapié en las operaciones de dragado, tanto en los recintos de València como en el de Sagunt. También lleva a cabo un análisis de las necesidades de material de relleno, que comprende el material que se obtenga de procedencias diversas donde aparecen reflejados los volúmenes que está previsto obtener.

El informe de la Dirección General de Costas también analiza los medios para ejecutar la retirada de material y para hacer los dragados, deteniéndose en los métodos de dragado en los puertos de València y Sagunt. Asimismo, presenta un análisis de la caracterización realizada al material a dragar en ambos puertos y hace una disquisición sobre la evaluación de los usos productivos

La descripción del entorno de actuaciones y los impactos sobre hábitats y especies son otros puntos en los que incide el documento, que analiza la presencia de especies de flora y fauna, espacios naturales protegidos, aves, cetáceos y tortugas marinas y actividades de producción de bivalvos y pesca.

"NO NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL"

Otro punto de especial relevancia es el análisis de la necesidad de evaluación ambiental, en el que da repaso al anexo nº 31 del proyecto, en el que se justifica "la no necesidad de evaluación de impacto ambiental ordinaria", ya que "no se dan las circunstancias para ello, por lo que no hay efectos sobre el medio ambiente adicionales a los ya considerados en la resolución de 30 de julio de 2007 por la que se formulaba Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Ampliación del Puerto de València.

Respecto del dragado del puerto de Sagunt, desde la APV han remarcado que ha de tenerse en cuenta que el proyecto original que fue objeto de DIA favorable "ya preveía obtener material de relleno mediante el dragado del puerto de Sagunt, por lo que dicho dragado sí está contemplado en el proyecto en el que se evalúan las modificaciones introducidas en el nuevo proyecto constructivo respecto del original".

El informe hace un análisis del Programa de Vigilancia Ambiental y también aborda los objetivos del primer y segundo ciclo de la estrategia marina de la demarcación levantino-balear que son aplicables a las actuaciones y que éstas deben cumplir.

El informe recoge varias condiciones referentes a aspectos como el dragado, turbidez durante las operaciones o el programa de vigilancia ambiental que deberán llevarse a cabo para que la actuación sea plenamente compatible con el contenido de la estrategia marina.

"ELEMENTO TRACTOR"

La nueva terminal norte de contenedores del Puerto de València, que se ubicará en las aguas interiores de la ampliación norte que fue acabada en 2012, será una infraestructura que "compatibilice sostenibilidad ambiental, social y crecimiento económico", ha destacado la APV, que ha subrayado que la nueva terminal norte de contenedores "estará alineada con el objetivo Valenciaport 2030, cero emisiones".

La nueva terminal de contenedores supondrá una inversión superior a los 1.400 millones de euros, de los que más de 1.000 son de iniciativa privada, que provocará un "efecto directo de más de 1.200 millones de euros en el entramado productivo de la Comunitat Valenciana".

Por último, la APV ha incidido en que la terminal será un "elemento tractor" tecnológico para el ecosistema de innovación valenciano y "potenciará la adopción de mejoras y la creación de sinergias con otras empresas de su área de influencia".