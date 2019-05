La APV y el Ministerio de Fomento encargarán un estudio informativo "detallado" sobre posibles trazados del acceso norte

Publicado 24/05/2019 17:07:37 CET

Aurelio Martínez defiende su impacto en la reducción del trayecto de camiones y emisiones de CO2

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha avanzado este viernes que va a encargar, junto al Ministerio de Fomento, un estudio informativo "detallado" sobre los "posibles trazados" del acceso norte al Puerto de València que conecte con el Puerto de Sagunto.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración de la APV. Martínez ha recordado que hasta la fecha, el Puerto de Valencia cuenta con un estudio encargado a una consultora holandesa hace unos años, que estima una inversión de unos 400 millones de euros para la construcción de este corredor y contempla opciones como la posibilidad de un túneles bajo el mar.

Ahora, la intención es que el Ministerio de Fomento "se implique en el estudio de alternativas", dado que podría financiarlo, aunque sea parcialmente, y hay que tener en cuenta que después este acceso ha de conectarse a la red viaria.

Por este motivo, hace un par de meses la APV contactó con Fomento para pedirle que "echara una mano" en el diseño de este corredor norte e "ir adelantando", de manera que cuando esté el Gobierno se firme un convenio "pero no nos pongamos a partir de entonces", ha explicado Sánchez.

Para el presidente de la APV, Aurelio Martínez, la futura ampliación norte el Puerto de Valencia avala la necesidad de potenciar ella conectividad entre València y Sagunt.

En materia de sostenibilidad, ha subrayado, si se calculan nos 2.500 camiones diarios que vienen del norte de y Zaragoza, que tienen que dar la vuelta para entrar en la puerta sur, tienen que hacer 20 km de ida y 20 adicionales de los que tendría que hacer con el acceso norte. Si se multiplican los camiones diarios por los kilómetros diarios adicionales que tienen que hacer salen más de 40 millones de km al año que hay que canalizar.

"En cualquier análisis de CO2 no quiero ni pensar lo que significa en toneladas", ha advertido Martínez, quien considera que el acceso norte "es una medida de claro impacto medioambiental". "Lo diré siempre porque es muy objetivo y cuantificable", ha insistido, "pero no hay peor sordo que el que no quiere oír".

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL "ASUMIBLE" DE LA AMPLIACIÓN NORTE

En la misma línea, el presidente de la APV ha defendido que el impacto medioambiental de la ampliación norte --para cuya construcción y explotación se ha presentado una única oferta por parte de TIL, de MSC-- es "asumible" y "subsanable".

En este sentido, ha querido recordar que la ampliación del puerto ya pasó en su momento "todos los filtros posibles" y en la resolución del 30 de julio de 2007 se hacía referencia a todos los organismos que habían dado el "visto bueno": la Dirección General para la Biodiversidad, la Dirección General de Costas, la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio, la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima de la Dirección General de la Marina Mercante, la Dirección General de Calidad Ambiental y la Dirección General de Pesca de la Generalitat, la Dirección General de Patrimonio Valenciano, el Instituto Español de Oceanografía, el Ayuntamiento de València, la Cofradía de Pescadores de València, Adena, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, Amigos de la Tierra y grupo de estudios y defensa del entorno Roncadell.

Martínez, que ha recordado que el pasado 8 de mayo se abrió el pliego administrativo de la única oferta presentada, ha explicado que el día 26 se conformó que cumplía con todos los requisitos, y será el próximo 30 de mayo cuando una comisión técnica, formada por técnicos del Puerto de València y de Puertos del Estado la que abrirá la oferta.

De no haber retrasos, la oferta pasará por le Consejo de la APV en julio y después de publicará en el BOE para someterse a información pública. Se estima que la concesión definitiva se otorgaría en el último trimestre del año; luego la APV realizaría las obras que le corresponden --dragado, muelle, rellenos y consolidación--, y después el concesionario acometería las que le tocan.

"El escenario que barajamos es que podría estar en servicio entre 2024 y 2025, sería un plazo razonable", calcula Martínez.

El presidente de la APV confía en que la oferta económica será "buena y razonable", dado que siempre se ha contemplado que podría presentarse alguno más y eso "obliga a que quien presenta la oferta la mire bien para no quedarse fuera".