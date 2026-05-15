Arcadi España exige a la Generalitat que dialogue con el profesorado ante la huelga: "La financiación no es una excusa"

El ministro de Hacienda, Arcadi España - Ricardo Rubio - Europa Press

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha exigido a la Generalitat que dialogue con el profesorado y encuentre "soluciones" ante la huelga indefinida en la educación pública no universitaria convocada por los sindicatos en la Comunitat Valenciana, que se inició el pasado lunes. Así, le ha pedido que "no" busque "excusas, porque la financiación no es una excusa".

De este modo lo ha indicado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha presidido el acto de firma del convenio de colaboración entre Loterías y Cruz Roja Española, al ser preguntado por este conflicto educativo.

Según el ministro valenciano, "miles de madres y padres de todos los niños y niñas, los propios niños y niñas, los profesores y toda la comunidad educativa" quieren "soluciones", tras lo que ha enfatizado: "Y repito, que no busquen una excusa en la financiación. Nunca ha tenido tantos recursos la Generalitat Valenciana como tiene ahora".

"Deberían hacer una reflexión de si ellos, en el margen de su autonomía, quieren hacerse un agujero financiero como es bajando los impuestos a las rentas más altas de más de mil millones de euros", ha apostillado.

En esta línea, ha añadido: "Que asuman esa responsabilidad, porque no es por culpa del Gobierno de España por la que tienen agravado el problema de financiación de la Comunitat Valenciana. Es por una gestión que ha decidido hacer un regalo fiscal a las rentas más altas y no priorizar el gasto social".

"Yo creo que la situación financiera de la Generalitat Valenciana ha sido complicada porque ha arrastrado un modelo de financiación que no la trataba con justicia, pero el Gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez ha dedicado 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas adicionales a lo que dedicó el otro gobierno del Partido Popular", ha resaltado.

"QUE MIREN EN EL ESPEJO"

Tras defender las inversiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha vuelto a indicar: "Si tu idea de la educación pública no es reforzarla, sino debilitarla, en primer lugar, y, en segundo lugar, si tu idea de los recursos públicos es rebajar esos ingresos públicos con regalos fiscales a las rentas más altas, pues la situación se complica más".

"Que lo digan claramente si su modelo no es el de la educación pública", ha espetado el titular de Hacienda al Consell del 'president' Juanfran Pérez Llorca, para luego abundar en que si desde este ejecutivo autonómico "deciden bajar los impuestos a los grandes patrimonios de la Comunitat Valenciana y a empresas multinacionales con muchísimos beneficios, tendrán que explicarlo", por lo que les ha reclamado "que no busquen excusas" y "que miren en el espejo", ya que "encontrarán muchas respuestas a por qué existe esta huelga".

Sobre este conflicto, ha apuntado: "Hay que hablar siempre con toda la comunidad educativa. Y lo hicimos durante los años de Ximo Puig, lo está haciendo ahora Diana Morant cuando se ha reunido también con los colectivos de los maestros y los sindicatos. Yo creo que lo que hay que hacer es dialogar y pensar que el centro de todas las actuaciones siempre son las familias y sus hijos e hijas".

"Pero para que esas familias y los niños y niñas tengan una buena educación pública, tienen que cuidarse también a los actores de esa educación, a los maestros que están trabajando y dedicándose a cuidar y a educar a nuestros niños y niñas", ha agregado.

"'TRELLAT'"

España considera que "nadie entiende lo que han tardado en sentarse a negociar" desde la administración autonómica y, a su juicio, el Consell ha intentado "tirar la culpa a todo el mundo". "Yo reclamo al gobierno de la Generalitat un poco de 'trellat', un poco de 'trellat', que sean conscientes de que son el gobierno de la Generalitat Valenciana, de que tienen responsabilidades".

"Gobernar no es solo comentar la realidad, no es solo comentar la realidad o hacer vídeos chulos. Gobernar es tomar decisiones, es, cuando hay un problema, buscarlas, las soluciones, y no buscar culpables", ha zanjado.