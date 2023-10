Arden estrena en València 'Sáhara', su nueva coproducción con Tranvía Teatro y Producciones Inconstantes

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Arden, impulsora de Sala Russafa, presenta en la Comunitat Valenciana y en este escenario del 12 al 15 de octubre y tras su estreno en la Feria Internacional de Teatro de Huesca y su paso por algunas localidades de Aragón y Extremadura, 'Sáhara', su nueva coproducción. Se trata de un trabajo desarrollado en colaboración con Producciones Inconstantes (Madrid) y Tranvía Teatro (Zaragoza).

'Sáhara', un texto escrito y dirigido por Chema Cardeña, recrea a través de la pequeña historia de un grupo en plena travesía del desierto el conflicto internacional de la ocupación por parte de Marruecos de la que fuera antigua provincia española.

"Teníamos mucha ilusión por poner un proyecto en marcha que nos permitiera trabajar con compañías de diferentes comunidades autónomas, de otras escenas. Al final, es una manera de romper con las dinámicas preestablecidas, de obligarte a salir de tu zona de confort y de aprender luchando codo a codo con otros profesionales para poner en pie un montaje", han explicado desde Arden, según ha informado Sala Russafa en un comunicado.

El elenco de esta obra está compuesto por Jorge Muñoz, que llega desde Madrid, y Cristina Yáñez, que viene de Zaragoza, a los que se unen desde València José Zamit, Juan Carlos Garés e Iria Márquez.

Juntos interpretan un convoy que parte de Tinduf y que está formado por un miliciano saharaui que transporta a un prisionero del ejército marroquí para hacer un intercambio. En el viaje le acompañan una cooperante española y un padre anciano con su hija, ambos dispuestos a todo por regresar a su lugar de origen.

"Me interesaba mucho que la pequeña historia que el espectador ve sobre el escenario estuviera representando las diferentes posturas de un conflicto en el que hay muchos intereses. Se muestra la visión de los marroquíes y saharauis, pero también la española y la de entidades internacionales como la ONU", ha explicado Cardeña.

Sus recientes montajes, la 'Trilogía de la memoria' --compuesta por 'Shakespeare en Berlín', 'La invasión de los bárbaros' y 'El perfume del tiempo'-- hacían "un dibujo de situaciones políticas y sociales que además de marcar la historia del siglo XX tuvieron una incidencia en la vida diaria de las personas", ha destacado la sala.

Así, ha detallado que en todas esas propuestas y en este nuevo espectáculo, Cardeña ha optado "por desarrollar la dramaturgia en tono de thriller dramático, desafiando al espectador a descubrir los misterios de un asesinato del que se van desvelando pequeños detalles".

En 'Sáhara', la escenografía y vestuario, firmados por Silvia de Marta (Madrid), trasladan al público a las dunas, con el viento y el sol del desierto. Así, "se trasluce su dureza, pero también su belleza, a la que contribuye la iluminación de Pablo Fernández (València), capaz de recrear las nubes de calor y los diferentes ambientes de las largas jornadas sobre la arena", ha añadido la misma fuentes. Miguel Ángel Remiro (Zaragoza) aporta el espacio sonoro, mientras que la música original de esta obra se apoya en los audiovisuales filmados por Federico Caraduje (València).

A través del viaje físico y moral que viven los personajes, la obra "invita a ponerse en la mirada de los distintos agentes que intervienen en este conflicto y a descubrir pasajes poco conocidos de la historia reciente de Sáhara, de la invasión sufrida hace cinco décadas y de cómo su población se ha organizado para mantener viva una lucha que cada vez más instituciones apuestan por enterrar bajo la arena", ha agregado Sala Russafa.

"Hablamos de Sáhara pensando en el desierto, pero también es la patria de mucha gente que tuvo que abandonarlo todo hace cincuenta años y salir de sus casas. Ahora sobreviven en campos de refugiados donde no tienen prácticamente nada. Y los que se quedaron en el territorio ocupado, padecen el control y la represión marroquí. Es un problema que ha ido perdiendo atención política y mediática con el paso del tiempo. Y ya se sabe que lo que no se dice, no existe", ha expuesto el dramaturgo.

Chema Cardeña ha concebido este espectáculo como una "pequeña contribución para recordar uno de los tantísimos conflictos sin resolver que derivan del antiguo colonialismo europeo". "Las artes escénicas también están para hacer reflexionar. Al final, el público es quien tiene la última palabra y quien formará su opinión", ha señalado el autor.

El dramaturgo y director aborda el conflicto del Sáhara "desde lo humano, a través de las situaciones cotidianas a las que se enfrentan personajes anónimos, que representan a la gente de pie". "El lenguaje político y diplomático ya se usa en otros ámbitos y no estoy seguro de que sirva de mucho. Pero si los protagonistas hablan en primera persona, si cuentan cómo están viviendo ellos la ocupación, es mucho más fácil acercarla a los espectadores", ha manifestado.

'VIERNES FÓRUM'

Con el fin de profundizar en este tema el viernes, 13 de octubre, habrá en Sala Russafa una sesión de 'Viernes Fórum' titulada 'Sáhara, un conflicto enterrado' que se desarrollará al acabar la función. En esta convocatoria participarán en representación de Zemmur Asociación Saharaui Valencia Jadu Daf Bahia, enfermera afincada en España pero que visita periódicamente los campos de los que su familia emigró para atender a los refugiados; y Lourdes Crespo, que expondrá la visión tanto de los cooperantes como de las familias de acogida del programa 'Veranos en Paz'.