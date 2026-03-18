El Arniches ofrece 'El aguante' con sesión accesible para personas con discapacidad visual y auditiva

Representación de la obra 'El aguante', del IVC - GVA

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Arniches de Alicante acoge el 21 de marzo a las 20.30 horas y el día 22 a las 18.30 horas la tercera producción propia de esta temporada del Institut Valencià de Cultura (IVC), titulada 'El aguante'. La segunda sesión será accesible para personas con discapacidad visual y auditiva y con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha subrayado que, de esta forma, se mantiene el "compromiso" de la institución con "la producción propia", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Asimismo, Mora ha señalado que, así, se garantizan a cada proyecto los recursos "necesarios" para que los equipos artísticos valencianos desarrollen su trabajo en condiciones "óptimas" y con un programa de mediación para "hacer accesible las propuestas escénicas a un mayor número de personas".

El autor y director de esta pieza, Víctor Sánchez, ha afirmado que "no" se trata de "una reescritura de 'La gaviota'", si bien es una obra "chejoviana". Además, ha apuntado que en ella hay "dolor y humor", ya que trata de "la búsqueda de una vida en el arte y la frustración por no tenerla".

La obra, que aborda las relaciones familiares, el amor, la maternidad y el teatro, cuenta con un equipo artístico valenciano que integran los actores Marta Belenguer, Toni Agustí, Lorena López, Rocío Domenech, Manuel Canchal, Jorge Motos y Empar Ferrer. Luis Crespo firma la escenografía; Mingo Albir, la iluminación, y Mireia Vila, el vestuario, mientras que la composición musical es de Ana Sanahuja y Roqui Albero.

Así, el IVC destaca su apuesta por incentivar "la participación de nuevos públicos en las artes escénicas" a través de "actividades de mediación" en Alicante, Valencia y Castellón, vinculadas a sus producciones propias.