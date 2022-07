Arranca el 25 Festival de Jazz de València con entradas agotadas para Sílvia Pérez Cruz

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 25 Festival de Jazz de València se inicia este sábado 2 con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Rafael Sanz-Espert, junto a los grupos Spanish Brass y Barcelona Gòspel Messengers.

Este encuentro jazzístico veraniego, hasta el 31 de julio en el Teatro Principal de València y en varios barrios y pueblos de la ciudad, ha creado expectación, ya que los conciertos de la Banda Municipal, Sílvia Pérez Cruz y Snarky Puppy se llenaron prácticamente a la semana de salir las entradas y ya están agotados.

También está a punto de agotarse la visita de Ron Carter, así como la actuación de John Scofield, mientras la venta del resto de los conciertos programados avanza a "muy buen ritmo". Como concejala de Cultura, Glòria Tello celebra la expectación ante el esfuerzo realizado en presupuesto y la calidad de los artistas participantes. También el director del Palau de la Música, Vicent Ros, señala que los aficionados valoran la variedad de propuestas y el equilibrio en el diseño de los varios géneros dentro del jazz.

El festival vuelve con un cartel cargado de Grammys, que internacionalmente reúne a leyendas del jazz como John Scofield (5 julio) presentando 'Yankee go home' o el gran contrabajista Ron Carter (10 julio) acompañado por su cuarteto Foursight. El saxofonista Joe Lovano y el trompetista Dave Douglas (13 julio) presentan 'Other worlds'. Destaca además la visita y el debut en el festival de Snarky Puppy (12 julio), con cuatro Grammys, y su 'Immigrance'.

Otra de las debutantes en el certamen es Sílvia Pérez Cruz (6 julio) que presenta con la formación Farsa Circus Band su propuesta interdisciplinaria de fusión 'Farsa'. El trío de jazz Colina-Miralta-Sambeat (CMS) (9 julio) propone la fusión del jazz y el flamenco junto a Juan Gómez 'Chicuelo'.

Entre los locales, el jazz valenciano inicia este sábado el festival con la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Rafael San-Espert con el grupo Spanish Brass y Barcelona Gòspel Messengers. La Orquesta de València y David Pastor (8 julio) presentan el proyecto Symphonic Jazz Sketches, dirigido por Miguel Ángel Navarro.

La siguiente cita está protagonizada por un ensemble de músicos valencianos con un tributo al mítico disco 'The black saint and the sinner lady' de Charles Mingus (14 julio). Y cierra el festival en el Teatro Principal el homenaje a Toni Belenguer (17 julio) con otro ensemble formado por algunos de los mejores músicos de la Comunitat Valenciana.

El Festival de Jazz también se caracteriza por su vertiente pedagógica, ya que este año vuelven los profesores del campus de Berklee en València con Berklee All Stars (7 julio), seguido por el debut de la cantante Damaris Gilabert con la Happy Band Sedajazz Kids (9 julio) en un espectáculo dentro del ciclo 'Menut Palau'.

CONCIERTOS GRATIS POR TODA LA CIUDAD

En la calle tampoco faltan los conciertos gratuitos y al aire libre del ciclo 'Jazz als barris i pobles de València', este año del 16 al 31 de julio cada día a las 20 horas.

Ki Big Band inicia el ciclo en la plaza de Patraix, seguido por Lirica Big Band en la plaza del Santísimo Cristo de Nazaret (17 julio), Jeff Jerolamon Jazz Experience en la plaza de la Iglesia de Campanar (23 julio), Screaming Pillows en Massarojos (24 julio), Arantxa Domínguez y Ricardo Belda en el Perellonet (30 julio) y Pi McCarthy Quintet en el Parque Central (acceso por la calle Filipinas) el 31 de julio.