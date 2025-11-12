Arranca la retirada de escombros generados por las obras de reconstrucción en Paiporta

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha comenzado este miércoles a vaciar por tercera vez el punto de acopio de residuos de Paiporta (Valencia), con la retirada de los escombros generados por las obras de reconstrucción tras la dana que se acometen en la localidad.

Esta actuación se enmarca en el dispositivo especial puesto en marcha por la administración autonómica "para respaldar, una vez más, a los ayuntamientos más castigados por las inundaciones", ha manifestado el vicepresidente segundo en funciones para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una visita a este punto.

Martínez Mus ha acordado con la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, un trabajo conjunto para verificar que particulares no depositan más residuos o escombros en este punto, con el objetivo de que la gestión de los mismos recupere el cauce reglamentario.

Aunque la gestión de residuos corresponde a los municipios, "el Consell ha decidido responder a la dificultad que tienen muchas administraciones locales para asumir por sí solas el coste de las taras de limpieza y retirada de todos los escombros surgidos del proceso de reconstrucción tras las riadas".

Este punto de Paiporta "acumula casi la mitad de los residuos de las poblaciones afectadas. Estamos hablando de más de 81.000 toneladas de residuos solo en esta localidad", en la que se invertirán 18 millones de euros. Mus ha destacado que "la gestión eficiente de los residuos y la rápida actuación en la retirada de escombros son clave para la recuperación de estas localidades y para devolverles la normalidad lo antes posible".

En el plan de choque de la Generalitat participan 19 municipios: Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L'Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera. Para la financiación de este dispositivo, la vicepresidencia segunda va a invertir entre 30 y 40 millones de euros.

Según el vicepresidente en funciones, esta inversión se suma a los 224 millones de euros que ya ha destinado la Generalitat para retirar más de un millón de toneladas de residuos en las áreas más afectadas: "Las tareas de retirada se llevan a cabo por las mismas empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales, con el objetivo de agilizar las actuaciones y asegurar una respuesta eficaz que permita a las localidades recuperarse cuanto antes.

Finalmente, los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de verificar que, una vez retirados los residuos, se cierre el punto de acopio de forma definitiva. Con este último contrato se podrá "dar por finalizada la gestión de residuos, que representa la mayor inversión de la Generalitat en el marco del proceso de reconstrucción".

RETIRADA DE 165.000 TONELADAS DE RESIDUOS

Hasta ahora, la Generalitat ha destinado más de 40 millones para la retirada de 165.000 toneladas de residuos en Paiporta. También se han invertido 12,5 millones por parte de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) para evacuar las aguas residuales provenientes de Torrent, Picanya y Paiporta hacia la estación depuradora de aguas residuales de Pinedo, lo que permite detener su llegada a L'Albufera.

Por otro lado, la Generalitat tiene "avanzadas" las obras de reparación del Camí de Santa Ana, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz de Paiporta. Es una vía que soportó una intensa circulación durante los trabajos de postemergencia para la recuperación, al permanecer cortadas otras carreteras de la zona.

Estas medidas se enmarcan en el Pla Endavant de la Generalitat para la reconstrucción, que contempla en sus objetivos reparar y restaurar las instalaciones ferroviarias afectadas. En el caso de Paiporta, comprende la reconstrucción de la estación de Metrovalencia y del puente ferroviario sobre el barranco del Poyo, con una inversión de 11 millones ya finalizada.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) se ha encargado de la construcción de un nuevo edificio para viajeros, la reconstrucción de los andenes y de las instalaciones arrasadas por el agua, como el paso inferior, los ascensores, la cafetería y la reurbanización del entorno. También se ha rehabilitado el puente ferroviario sobre el barranco del Poyo, que da servicio a las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia.