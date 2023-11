Arrancan los '100 años de Warner' en La Filmoteca con 'El cantor de jazz' (1927)

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana celebra el centenario de la fundación de Warner Bros con un ciclo de once grandes películas producidas por uno de los estudios más longevos e influyentes de la historia del cine, que empezará con la proyección de 'El cantor de jazz' (1927) este viernes a las 18.00 horas y el sábado a las 20.15 horas.

Junto a Paramount, 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer y RKO, Warner Bros fue una de las cinco grandes productoras que dominaron la industria en la edad dorada de Hollywood. Mientras algunas de sus competidoras desaparecieron o fueron absorbidas por otras compañías, la Warner se mantiene actualmente en una posición de privilegio dentro del fluctuante sector del entretenimiento, tanto en salas como en plataformas, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Fundada en 1923 por cuatro hermanos, Harry, Albert, Sam y Jack L. Warner, la compañía se consolidó como líder en la industria cinematográfica estadounidense a finales de los años veinte del siglo pasado.

Siempre atenta a los cambios en los hábitos de consumo del público, en las décadas posteriores supo diversificarse con eficacia en otras áreas del audiovisual, como la televisión, la animación y los videojuegos.

El ciclo del centenario de la Warner se inicia el viernes 10 de noviembre, a las 18.00 horas, con la proyección de 'El cantor de Jazz' ('The Jazz Singer', 1927) dirigida por Alan Crosland y protagonizada por el célebre cantante y actor Al Jolson. La película podrá volver a verse el sábado 11 de noviembre, a las 20.15 horas.

El primer gran éxito comercial de Warner Bros es un musical sobre el hijo de un viejo rabino judío que prefiere recorrer los bares cantando jazz a frecuentar la sinagoga.

Aunque es en su mayor parte una película muda, acompañada por una composición musical intermitente y un par de minutos hablados, 'El cantor de Jazz' ha pasado a la historia por ser el primer film sonoro, gracias a la utilización de los discos Vitaphone sincronizados. También es recordada por ser pionera del 'blackface', una polémica práctica mediante la que actores blancos se pintaban la cara para interpretar personajes negros.

'JEZABEL'

El domingo 12 de noviembre, a las 18.00 horas; y el martes 14 de noviembre, a las 20.00 horas, se proyecta 'Jezabel' ('Jezebel', 1938), dirigida por William Wyler y protagonizada por Bette Davis, Henry Fonda, George Brent, Fay Binter y Margaret Lindsay.

Basada en la novela homónima de Owen Davis, la película fue ganadora del Oscar a la mejor actriz principal (Bette Davis) y a la mejor actriz secundaria (Fay Bainter). Ambientada en la Guerra de Secesión, 'Jezabel' está considerada como uno de los mejores melodramas del Hollywood clásico: Julie Marsden y su prometido parecen destinados a no compartir sus vidas. Las continuas exigencias y desaires de ella terminan alejando de su lado al hombre que verdaderamente ama.

'EL BAZAR DE LAS SORPRESAS'

El domingo 19, a las 20.00 horas; y el martes 21 de noviembre, a las 18.00 horas, La Filmoteca Valenciana proyecta 'El bazar de las sorpresas' ('The Shop Around the Corner', 1940), dirigida por Ernst Lubitsch y protagonizada por James Stewart y Margaret Sullavan.

Se trata de una magistral comedia romántica en la que una joven dependienta mantiene un romance anónimo por correspondencia con un hombre que resulta ser el jefe de personal de la tienda, con quien se lleva mal.

'CENTAUROS DEL DESIERTO'

El jueves 23, a las 18.00 horas; y el domingo 26 de noviembre, a las 20.00 horas, se proyecta el western 'Centauros del desierto' ('The Searchers', 1956), dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond y Natalie Wood.

Considerada como la obra cumbre de John Ford por buena parte de la crítica y una de las mejores películas de la historia del cine, 'Centauros del desierto' cuenta la historia de Ethan Edwards (John Wayne), un hombre que regresa a Texas en el que antes era su hogar, tres años después de la guerra de Secesión. Pero al llegar, se da cuenta de que ese lugar ya no le pertenece. Allí le reciben su hermano y su cuñada, la mujer con la ahora podría estar con él, de haberse dado otras circunstancias.

DE 'BONNIE Y CLYDE' A 'BARBIE'

El ciclo del centenario de la Warner proseguirá en diciembre con 'Bonnie y Clyde (1967) de Arthur Penn; 'Malas tierras' (1973) de Terrence Malick; 'Bird' (1988) de Clint Eastwood; 'Uno de los nuestros' (1990) de Martin Scorsese, 'El curioso caso de Benjamin Button' (2008) de David Fincher; 'Midnight Special' (2016) de Jeff Nichols, y 'Barbie' (2023) de Greta Gerwig.