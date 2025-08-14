Arrancan las excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de Benicató en Nules

CASTELLÓ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nules (Castellón) ha puesto en marcha esta semana las primeras excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de Benicató, actuación que se prolongará durante todo agosto con el objetivo de excavar y documentar la parcela municipal más próxima al norte del yacimiento.

Se trata de un terreno que nunca se había excavado y del que solo se tienen lecturas de georradar, que son "muy prometedoras" al hallar indicios de cimientos consolidados que confirmarían la hipótesis que siempre se ha planteado; es decir, que el yacimiento romano de Benicató es mucho más extenso de lo que actualmente se conoce, explica el consistorio.

El proyecto cuenta con una subvención europea (fondos Next Generation) de 2.965.710 euros, la más cuantiosa recibida por Nules en materia turística y patrimonial en su historia, en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La empresa encargada de las excavaciones es Arqueocas, que cuenta para esta acción con un equipo de cinco arqueólogos. De momento se están cumpliendo los plazos previstos: las excavaciones se prolongarán alrededor del yacimiento hasta el primer trimestre de 2026.

En septiembre se hará pública la licitación de la obra correspondiente al centro de interpretación y a la adecuación del yacimiento para trabajar los dos frentes de forma simultánea.

"Es un momento histórico porque nunca antes se había excavado más allá del yacimiento consolidado, y seguramente tendremos sorpresas agradables", augura el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre.